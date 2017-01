Hitohy ny orana : misy andro ratsy indray

Tondraka sahady ny faritra iva rehetra taorian’ny rotsak’orana niseho ny alahady alina sy ny omaly hariva teto an-dRenivohitra. Mbola hitohy anio sy rahampitso ny rotsak’orana eto Antananarivo, hiato kely ny alakamisy fa hiverina indray ny zoma hatramin’ny faran’ny herinandro, araka ny fanazavan’ny teknisianina ao amin’ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro, Ampandrianomby, omaly. Araka ny tombana, hahazo orana avokoa ny faritra rehetra ankoatra ny any Analanjirofo sy Vatovavy Fitovinany izay mbola maina tanteraka. Hahazo orambe ny faritra Atsimo Andrefana rahampitso. Anisan’ny faritra nahitana rotsak’orana betsaka noho ny tombana ny faritra atsimo tamin’ity taom-pahavaratra ity. Telo taona nisesy, maina hatrany ny tany atsimo ka simba avokoa ny vokatra nambolena.

Mandrafitra ny toetry ny andro amin’ity herinandro ity ny tsioka avaratra andrefana na talio. Misy faritra andro ratsy ao amin’ny lakandranon’i Mozambika ka hitoetra eto tanteraka ny volon’andro fahavaratra.

Ho an’ny anio, ny maraina, hanorana tandrifin-drahona ny andro any Nosy Be Sambirano sy ny manodidina azy, miampy an’i Melaky sy ny faritanin i Fianarantsoa. Hipoitra ny orana tandrifin-drahona mety harahin-kotroka any Boeny. Ho an’ny faritra sisa kosa ho maina ny andro. Ny tapany hariva, hanorana tandrifin-drahona ao Diana, Sava ary Analanjirofo. Ho maloka ny andro ny ilany atsinanan’ny afovoan-tany, tahaka izany koa ny any amin’ny faritra Atsinanana sy Vatovavy-Fitovinany. Ankoatra ireo, hanorana tandrifin-drahona mety harahin-kotroka.

Vonjy A.