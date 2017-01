Enam : De nouveaux concours direct et professionnel sont ouverts à l’ Ecole nationale de l’Administration de Madagascar (Enam), en l’occurrence pour le recrutement d’élèves ingénieurs des services topographiques, inspecteurs du travail, inspecteurs des domaines et de la propriété foncière, inspecteurs de l’Administration pénitentiare, agents diplomatiques et consulaires et administrateurs civils.

