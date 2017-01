Elections : incertitude autour des territoriales

Sauf changement, cette année pourrait être celle des élections territoriales, à savoir régionales et provinciales. Cela dépend néanmoins de la volonté du gouvernement.

En attendant la prochaine présidentielle dont la date reste encore à déterminer, les scrutins régionaux et provinciaux devraient en principe avoir lieu cette année. Lors du dialogue politique entre le gouvernement et l’Union européenne le 4 juillet dernier à la résidence de l’ambassadeur d’Allemagne, il a été rapporté que ces scrutins se tiendront cette année. C’est en tout cas le rapport du communiqué conjoint issu du rendez-vous. «Le Premier ministre a informé l’UE que les élections provinciales et régionales se tiendront en 2017». Toutefois depuis cette annonce, aucun signe en vue de la concrétisation de ces consultations populaires n’a été observé, notamment au niveau de l’Exécutif.

A ce titre, la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) s’en remet à la volonté du gouvernement. «L’actuel texte sur la Ceni n’accorde de pouvoir ni pour la proposition d’une date des scrutins ni pour la convocation des électeurs. Ce sont des attributions propres au gouvernement», souligne, joint au téléphone, un membre de cette institution hier. Contrairement aux élections de sortie de crise de 2013 et 2014 où l’ancienne structure transitoire avait une marge de manœuvre dans la proposition, l’actuel Ceni ne pourra donc enclencher les préparatifs proprement dits d’une consultation qu’après l’aval de l’Exécutif. Toutefois, si l’on tient compte du code électoral précisant qu’il faudra au moins 90 jours avant la date du scrutin pour convoquer les électeurs aux urnes, la volonté du gouvernement de concrétiser les régionales et les provinciales sera connue aussitôt.

Réticences

En dépit des textes réglementaires, notamment depuis le règne de l’ancien président Marc Ravalomanana, aucun régime n’a songé à organiser des scrutins régionaux. Les gouvernements qui se sont succédé se cantonnaient seulement à des promesses sans pour autant réussir à les réaliser alors qu’il s’agit, selon la version officielle, d’un des principes pour la mise en œuvre de la décentralisation effective. Et ce, alors que ces deux scrutins sont des élections au suffrage universel indirect et dont les grands électeurs sont, à l’instar des sénatoriales, presque acquis au régime. L’article 313 de la loi n°2014-020 relative aux ressources des Collectivités territoriales décentralisées, aux modalités d’élections, ainsi qu’à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes stipule que pour les régionales, «le collège électoral est constitué par les maires et conseillers municipaux et communaux des communes composantes de la Région». L’article 319 de la même loi ajoute concernant les provinciales que, «Le collège électoral est constitué par les chefs de région et les conseillers régionaux des régions composantes de la Province».

En tout cas, si l’accueil des rendez-vous internationaux, la Francophonie et le Comesa était le l’argument principal pour ne pas tenir ces scrutins l’année dernière, cette fois cela ne devrait être plus le cas.

Jao Patricius