EGM : à l’heure de la rentrée

Si auparavant la musique a été considérée comme un simple passe-temps, actuellement, elle devient plus professionnelle avec l’existence de nombreuses écoles spécialisées à Madagascar, dont l’Ecole de guitare et de musique de Madagascar (EGM). Cet établissement vient d’agrandir ses horizons l’année dernière avec l’aval du ministère de l’Education nationale en devenant un conservatoire de musique. Et selon le communiqué, la prochaine rentrée se tiendra samedi prochain.

« La musique n’est pas qu’une simple passion, elle permet aussi à mes élèves de se développer personnellement », a affirmé Aintso Ranaivo, le fondateur de l’EGM. En effet, plusieurs filières qui n’ont aucun rapport direct avec la musique, sont au programme durant l’année scolaire, entre autres, l’éthique, le leadership… « Bref, les autres sciences du développement personnel sont importantes », a-t-il répliqué.

A chaque fin des modules, elle organise une sorte de mini festival pour habituer ses élèves à la scène. « La musique ne signifie pas seulement maîtriser le côté technique, c’est également savoir contrôler son public », a-t-il précisé. Ainsi, chaque élève doit se produire sur scène durant cet évènement qui servira ensuite d’évaluation. Notons que l’EGM enseigne non seulement la guitare, mais aussi presque tous les instruments de musique, entre autres, le piano, la batterie, la valiha, le violon…

Holy Danielle