D’un sport à l’autre

Badminton – Rendez-vous fixé pour le sommet national

Les inconditionnels de la discipline commencent déjà à s’impatienter. Et ils seront servis sur un plateau d’argent à compter du 17 janvier prochain au gymnase couvert d’Ankorondrano à l’occasion du Championnat de Madagascar de badminton. Le sommet a été reporté à maintes reprises à cause de l’indisponibilité de la salle de compétition. La Fédération malgache et ses partenaires travaillent d’ores et déjà d’arrache-pied pour débuter l’année en note majeure. Les éliminatoires seront jouées les 7 et 8 janvier tandis que les phases finales se disputeront le 14 janvier.

Taekwondo – A l’heure du rapport

Coutume oblige. Le comité exécutif de Madagascar International taekwondo federation (ITF) tiendra son congrès 2017 parallèlement avec la remise des ceintures aux adeptes de cet art martial, le 21 janvier, en son quartier général à Alasora. Seront à l’ordre du jour, la présentation du rapport d’activités 2016 et le programme de l’année en cours qui sera envoyé à la Fédération internationale (ITF) qui va de paire avec la mise en place du comité d’organisation de l’exécution du programme en question. Par ailleurs, ce sera l’occasion pour les arbitres, instructeurs certifiés, le comité exécutif, les clubs ainsi que leurs disciples de tenir leur première réunion de la saison.

Foot – Abel Anicet n’oublie pas ses racines

Depuis qu’il a débarqué au pays, il y a quelques jours, le milieu international malgache du club bulgare Ludogorets Razgrad, Abel Anicet Andrianantenaina, n’a pas cessé de faire parler de lui sur les réseaux sociaux de par son attachement particulier pour le développement du football malgache et son amour propre pour son pays natal. L’homme n’a pas omis de donner son avis sur le développement du ballon rond à Madagascar. «C’est le professionnalisme qui compte et l’objectif est de ramener un bon résultat pour son équipe, peu importe les adversaires avec qui on a affaire car il, n’y pas de forme d’idolâtrie de stars sur le terrain», a-t-il déclaré.