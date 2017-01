Destination Antsirabe : frais en hausse le weekend

Si les usagers ont dédaigné la destination Antsirabe pendant la fête de la Nativité, un engouement des voyageurs a eu lieu pendant le weekend, de vendredi jusqu’à dimanche, à la gare routière du Fasan’ny Karana.

Comme à l’accoutumée, les chauffeurs des voitures qui desservent cet axe, ont profité de cette aubaine pour augmenter les frais. En effet, le ticket s’est acquis à 12 000 ariary, voire 15 000 ariary le samedi, au lieu de 10 000 ariary d’habitude. D’après les explications de ces chauffeurs, ils ont pris cette initiative pour amortir leur soi-disant « retour à vide ». Et, c’est devenu une pratique courante et légale à chaque période de fête, en particulier lors de la période des retournements des morts. Pour aller à Ambatolampy, il fallait débourser 8 000 ariary, si les frais sont de 5 000 ariary normalement.

Les taxis-be à la rescousse

Face à cette venue en masse des usagers, des taxis-be sont venus à la rescousse, dimanche, pour couvrir certaines zones régionales comme Ambatolampy, Ambohimandroso et Antanifotsy. Ils étaient au moins une dizaine, issus de différentes coopératives, à proposer des rabais, ont témoigné des rabatteurs.

Si la fréquence est de dix voitures par coopérative desservant au quotidien l’axe Antsirabe en moyenne, elle a atteint le double dans la journée du samedi. Mais apparemment, cette fréquence n’arrive pas encore à satisfaire les besoins des usagers en période de fête.

Rabais des frais hier

Si telle est la situation pendant les fêtes de fin d’année, un brusque revirement des choses a été observé dès hier matin, au Fasan’ny Karana. En effet, un rabais de 4 000 ariary, par rapport au montant des frais du weekend, a été proposé aux rares usagers qui étaient sur les lieux. Au lieu de 12 000 ariary, le prix du ticket a chuté pour devenir 8 000 ariary. Les seules voitures de transport en commun qui ont osé faire descendre leur prix, malgré la hausse des prix du carburant.

Migration

Les gens du monde rural de la région du Vakinankaratra, en quête d’autres activités plus rémunératrices, migrent vers d’ autres régions, pour fuir les travaux pénibles de la campagne. D’ailleurs, les surfaces cultivables s’amenuisent de plus en plus. A chaque fête donc, notamment pendant la période de retournements des morts, ces migrateurs retournent vers leur lieu d’origine pour rendre visite à leurs parents et proches, de peur d’être bannis par leurs communautés respectives. Ce qui explique cet engouement de voyageurs sur cet axe à chaque période de fête.

A cause de cette situation, les frais desservant Ambatolampy, Antanifotsy et Ambohimandroso, accusent un taux d’augmentation plus important que les frais d’Antsirabe.

