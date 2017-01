Dans l’expectative

2017, nous y sommes. Si le retour à la dure réalité du quotidien inquiète plus d’un, il faut préciser que ce n’est pas seulement les Malgaches qui sont dans cet état d’esprit, c’est aussi le cas des peuples du monde entier. A ne pas oublier l’arrivée de l’imprévisible Donald Trump à la Maison-Blanche dès ce mois de janvier. Son élection a été un séisme électoral qui s’est limité certes au niveau local, mais sa gouvernance se répercutera qu’on le veuille ou non sur le monde auquel nous appartenons tous.

Les défenseurs des droits de l’Homme, les théoriciens du changement climatique ou encore les féministes auront donc du boulot dans les semaines à venir face à celui qui avait toujours nié ces évidences. C’est aussi le cas de l’Afrique. Le continent noir, absent du débat de la présidentielle ne sera pas non plus, loin s’en faut, une priorité pour la diplomatie américaine rivée comme toujours au Proche et Moyen-Orient.

A ne pas oublier que le Royaume-Uni a choisi l’année dernière de divorcer de l’Union européenne, à travers le Brexit. Et depuis, les Britanniques se cherchent encore la mouture d’une nouvelle relation avec le « Vieux continent » avant d’acter la rupture. En tout cas, la situation risque, qu’on le veuille ou non encore une fois, de se répercuter sur les relations qu’entretient l’Union européenne avec ses partenaires, notamment les pays de l’ACP.

Il faut signaler que même si ce divorce n’aura pas des conséquences directes sur les pays africains, cela pourrait impacter la fameuse aide au pays en voie de développement, et par extension le fameux Accord de Cotonou. D’autant que, à l’instar de tous les pays de l’Union, la Grande- Bretagne participe aussi au Fonds européen de développement. Désormais, l’incertitude reste de mise. Cette incertitude, par ailleurs, se voit aussi dans tous les pays de l’Europe, ces temps-ci, où la vague nationaliste semble avoir pris une proportion inégalée. Deux grands pays de l’Europe, à savoir la France et l’Allemagne, se trouvent en pleine période électorale cette année et l’issue pourrait, dans une large mesure, chambouler l’avenir de cette institution.

