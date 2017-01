Coopération Sino-Africaine : Madagascar à la traîne

La coopération sino-malgache reste encore minime par rapport aux autres pays africains. Le prochain déplacement du ministre chinois des Affaires étrangères dans le pays pourrait toutefois changer la donne.

Dans sa coopération avec la Chine, Madagascar reste encore à la traîne par rapport aux autres pays africains. Les techniciens et décideurs des deux pays se rejoignent sur ce point de vue mais sa concrétisation est encore à définir. Selon les informations fournies, dans une cinquantaine de pays où la Chine investit en Afrique, la Grande île dispose seulement d’une infime partie des fonds injectés par ce géant de l’Asie.

A titre d’illustration, sur les cent onze milliards de dollars d’investissement de la Chine, seulement huit cent trente neuf millions, soit 0,8 %, concernent Madagascar. Plus encore, sur deux milliards d’investissement direct de la Chine, cinq millions de dollars seulement sont consacrés à la Grande île. «L’évaluation de la dynamique des relations sino-africaines permet de déceler que Madagascar reste encore en marge. Cependant, nous allons convaincre les autorités malgaches d’aller plus loin», résume un diplomate chinois à ce propos. Une source autorisée estime par ailleurs que ce retard est dû en partie aux décideurs malgaches. «Plusieurs fonds exploitables émanent de la Chine ces jours-ci. Il appartient toutefois aux autorités de présenter des projets exploitables et d’identifier les axes de coopération avec les partenaires chinois», explique notre source.

Comparaison

C’est en effet le cas dans plusieurs Etats du continent où l’investissement direct ou indirect de la Chine connaît une avancée palpable. En novembre dernier, la Chine a par exemple annoncé qu’elle projette de construire prochainement une autoroute modèle en Guinée-Bissau qui coûtera environ 14 millions de dollars américains. La Chine est le premier fournisseur commercial de l’Algérie pour la quatrième année consécutive l’année dernière avec un volume commercial de 7,7 milliards de dollars. Elle est aux premières loges dans la construction d’un stade olympique d’un coût global de 67,5 milliards de FCFA en Côte d’Ivoire, et récemment encore une ligne ferroviaire entre Addis-Abeba (Ethiopie) et Djibouti, financée et construite par la Chine a été inaugurée. Autant d’exemples de l’avancée d’autres pays africains avec la Chine.

Pour ce qui est de Madagascar, la visite du ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi en janvier pourrait cependant booster cette collaboration. Le déplacement de cette haute personnalité, confirmé par la ministre des Affaires étrangères malgache Béatrice Atallah dans une interview accordée à «Les Nouvelles» récemment sera d’ailleurs l’un des rendez-vous marquants de cette année.

Jao Patricius