Chronique : le choix de l’année

Entre progrès et régression le pays depuis des lustres se divise, ces derniers temps il semble que les affaires publiques se paralysent encore davantage tant la perspective des présidentielles focalise prématurément les efforts et stérilise de résultat positif l’action gouvernementale détournée au service d’une stratégie en ce sens. S’il fallait uniquement s’en remettre à la constitution le présidentielle se tiendrait en Décembre 2018. Par des coups de butoir une plate-forme d’opposants a menacé d’avancer en 2016 cette échéance, aujourd’hui le berger répond à la bergère en agitant l’épouvantail d’un renvoi de ce rendez-vous en 2019.

Simple coïncidence ou par crédulité en un quelconque maléfice que renferme 2017 personne n’a retenu cette année pour tenir des présidentielles. Et c’est tant mieux si le pays passe au travers pareille formalité. Si dans la dèche qu’il se trouve il aurait échappé au pire, la parenthèse d’une période de troubles et d’un régime extraconstitutionnel, c’est tout le mal qu’on lui souhaite pour 2017. Il n’y a pas que les menées anticonstitutionnelles à pouvoir bousculer le calendrier, bien d’accidents de parcours (ce qui n’est pas souhaitable) peuvent toujours apparaitre et se mettre en travers pour empêcher de terminer un mandat. Il a été d’une sagesse inconsciente de laisser 2017 en réserve, mais on ne peut éliminer l’hypothèse d’un nouvel affrontement dans un rapport de force, et si cela devait être afin d’éviter d’être prises au dépourvu, les écuries de tous les potentiels candidats fondent en un unique projet les préparatifs de la présidentielle que celle-ci se tienne en 2017 2018 ou 2019. Que de biscuits à se munir pour espérer tenir la distance, la route promet d’être longue et pas toujours bien fréquentée ni bien entretenue. Autant pour la nation. Le pays est continuellement tenu dans l’étau d’un entre deux élections. Situation dont les acteurs politiques pourraient tirer profit, malheureusement ils restent aveuglés sans se rendre compte du décalage entre les stériles discours et basses œuvres opérées d’une part et les résultats de réelles entreprises de changement que d’autre part le peuple attend des responsables publics.

Léo Raz