Banquet du nouvel an : quelque 1400 invités à Iavoloha

Le traditionnel banquet présidentiel du nouvel an se tiendra vendredi prochain à Iavoloha. Près de 1.400 invités seront de la partie, un nombre qui a connu une légère baisse par rapport à l’année dernière où 1.500 convives ont été invités. Quant au budget alloué à cette cérémonie, il n’a pas été dévoilé. A vrai dire, ce nombre n’a d’ailleurs cessé de baisser depuis 2015. Près de 2.500 personnes avaient reçu leur invitation en 2014. Néanmoins, les membres du gouvernement et de la Présidence de la République ont également présenté leurs vœux de nouvel an au chef de l’Etat hier à Iavoloha.

Selon les informations, toutes les entités du pays ont été conviées au banquet avec les anciens présidents Didier Ratsiraka, Albert Zafy, Norbert Lala Ratsirahonana, Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina pour la cérémonie de vendredi. Toutefois, leur présence n’a pas encore été confirmée. Pour rappel, les députés n’ont pu venir avec leur épouse l’année précédente à cause de la limitation du nombre des invités.

En effet, la population estime que la situation économique du pays ne permet pas aux autorités de faire des dépenses faramineuses à l’occasion de la cérémonie de présentation de vœux. Et les tractations commencent déjà sur les réseaux sociaux où certains critiquent déjà la tenue du banquet de vendredi.

Pour rappel, seuls Didier Ratsiraka et Marc Ravalomanana avaient répondu présent à l’invitation l’année dernière. Ensuite, le couple Ravalomanana n’a pas participé au banquet et a quitté les lieux, juste après le discours du chef de l’Etat.

Dans tous les cas, le discours du chef de l’Etat Hery Rajaonarimampianina reste très attendu étant donné que son allocution du 31 décembre dernier n’a pas été très convaincante. Certains s’attendent par exemple à une hausse des salaires et autres avantages sans parler de l’octroi de grâce présidentielle.

T.N