Antanimena : fiara sy moto nifandona, olona roa naratra

« Vokatry ny fandehanana mafy sy ny hamamoana avy amin’ireo mpandeha moto nahatonga ny loza”, hoy ny filazan’ny olona teny Antanimena, afakomaly tokony ho tamin’ny 7 ora alina teo. Moto Bws iray sy fiara Polo iray nifandonana teny an-toerana. Potika tanteraka ilay moto, ary simba ihany koa ny lohan’ilay fiara kely. Naratra noho izany ireo mpitondra kodiaran-droa ary nalefa any amin’ny hopitaly.

Araka ny fanazavan’ireo olona tao anaty fiara, efa nandeha mora izy ireo nahita ilay moto nandeha mafy niala avy any amin’ny lalana Pochard. Naka sisiny ihany koa, kanefa mbola nanitsy tany aminy ilay Bws. “Manaporofo ny maha mamo ireo nitondra azy ny fangalarany lalana tahaka izao satria any amin’ny lalan’ny mifanena ilay moto io no nidona”, hoy ny fanazavana. Nampitombo isa ny olona niditra teny amin’ny hopitaly vao taona vaovao ity loza ity. Maneho ihany koa fa vokatry ny fandehanana sy ny fahamamoana eny ambony familiana no mahatonga ny loza. Manao famotorana ny polisy, tonga teny an-toerana.

Yves S.