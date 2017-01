Ampitatafika : le maire présente un bilan positif

La Commune rurale d’Ampitatafika a réalisé des prouesses au cours de l’année écoulée, selon un bilan de fin d’année présenté par le maire Rado Ramparaoelina.

Le maire de cette commune du district d’Antananarivo Atsimondrano s’est félicité, à l’occasion, d’avoir pu réaliser durant l’exercice 2016 la moitié du programme qu’il a annoncé lors de sa campagne électorale. L’équipe du maire a particulièrement axé ses efforts sur le volet social où l’éducation a été placée aux premières loges. Son rapport fait mention des travaux de réhabilitation de plusieurs bâtiments scolaires dont les plus éloquents sont les écoles primaires publiques des fokontany d’Ambohipamonjy et d’ Ambohimahitsy qui ont été abandonnées depuis leur destruction lors du passage du cyclone Géralda en 1994. Les deux écoles sont opérationnelles depuis quelques mois et accueillent les élèves des fokontany environnants. Pour la promotion de l’éducation de masse dans la circonscription, la Commune rurale d’ Ampitatafika a apporté des aides aux parents en difficulté pour scolariser leurs enfants lors de la rentrée scolaire en leur octroyant l’enveloppe nécessaire aux droits d’inscription dans les écoles publiques.

Collectivités territoriales

De par son statut de commune rurale, Ampitatafika doit contribuer au désenclavement de certaines zones pour faciliter la circulation des personnes et des biens à l’intérieur de la commune mais aussi vers les autres collectivités territoriales. Une vingtaine de kilomètres linéaires de routes ont été refaites dans toute la commune au cours de l’année 2016, selon le rapport.

Dans le domaine socio-économique, le maire Rado Ramparaoelina a réussi le tour de force d’intégrer les marchands de rue dans ses marchés communaux. Il a expliqué avoir adopté une stratégie particulière pour venir à bout de ces marchands informels en mettant en place une approche plus « soft » en primant ceux qui ont été volontaires pour rejoindre les places qui leur ont été allouées aux marchés. L’instauration du marché hebdomadaire du samedi dans la Commune rurale d’ Ampitatafika a d’ailleurs été bien accueillie par la population qui s’y conforme volontiers depuis sa création.

