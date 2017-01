Ambatonandriana-Manjakandriana : l’eau potable accessible au village

Un problème de moins pour les villageois d’ Ambatonandriana. Le partenariat entre l’ONG Madagascar development fund (MDF) et les élèves de « Bryn Elian School » en Angleterre, a permis de financer l’installation d’un nouveau réseau d’eau dans ce village, dans le district de Manjakandriana. Ce projet, financé à hauteur de 20 millions d’ariary, constitue non seulement une opportunité pour la communauté d’éviter les longues marches quotidiennes pour aller chercher de l’eau mais, permet également de mettre les enfants à l’abri des maladies liées à la mauvaise qualité de l’eau, telles que la diarrhée, la bilharziose, le choléra, le typhus et d’autres affections …

La réussite de ce projet résulte également d’un partenariat public privé (3P) dans la mesure où les bénéficiaires y ont beaucoup investi par leur précieux soutien et leur participation. Pour garantir son impact à long terme, comme à l’accoutumée, MDF a impliqué la communauté locale en l’encourageant à apporter son apport tel que la fourniture des matériaux disponibles localement comme le sable et le gravillon… La population locale a également assuré les travaux de main-d’œuvre non spécialisée pour les canalisations afin qu’elle développe un certain sens de l’appropriation de l’infrastructure qu’elle a bâtie. Ce qui devra ainsi garantir l’entretien et la pérennité du bien public sur le long terme.

Raison de plus qui encourage ses partenaires de lui prêter main-forte dans la réalisation de ses projets en faveur de la communauté malgache. Pour le cas de Bryn Elian School, les élèves de cet établissement ont financé six projets à Madagascar depuis 2008. Il s’agit notamment de cinq projets d’adductions d’eau et d’une extension et de la construction d’un nouveau bâtiment scolaire à Tokotanitsara Ambony. La valeur de ces projets s’élève à 70 millions d’ariary.

