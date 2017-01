Agriculture : le rendement par habitant en baisse

Selon l’étude menée par la Banque mondiale sur l’évolution économique à Madagascar en décembre dernier, la mauvaise condition climatique, l’insuffisance de moyens techniques et la faiblesse du prix de vente sont les contraintes majeures à la croissance du secteur agricole ces dernières années. Ces facteurs sont accentués par le faible niveau de capital humain, le délabrement des installations de production et de transport et la déficience dans l’amélioration de la gestion de l’eau afin de faciliter l’irrigation. Par conséquent, le rendement agricole a du mal à suivre la croissance de la population indique cette institution dans ce rapport.

Au cours des 30 dernières années, l’indice de la production totale a augmenté. Cependant, l’indice de la production nette par habitant a diminué de façon significative au cours de la même période, ce qui signifie que la production ne peut pas suivre le rythme de la croissance démographique. En outre, la production agricole a augmenté grâce à l’expansion des zones cultivées plutôt que par l’utilisation de technologies ou d’intrants améliorés, situation qui aboutit à une pression sur les ressources naturelles de Madagascar.

Les activités agricoles dans le pays restent ainsi principalement des activités de subsistance. D’après les chiffres de la Banque mondiale, «Environ 60 % du produit agricole est autoconsommé dans les ménages agricoles. Sur l’excédent commercialisé, 47 % sont constitués de maïs, 20 % de manioc et 20 % de riz».

Riana R.