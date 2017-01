Us et coutumes : poisson d’avril ou bonne résolution ?

Pour enterrer l’année 2016, les riverains du fokontany de Mahamasina sud ont eu une petite surprise. Leur quartier, connu pour son animation nocturne, devrait leur être enfin rendu, au moins de 22 heures à 4 heures du matin, pour des raisons de sécurité. Les « crises » successives avaient eu raison des lois et des règles de savoir vivre : jusqu’au 30 décembre de cette année, on venait de toute la ville pour passer des soirées et des nuits à s’enivrer sous les fenêtres des riverains excédés. Désormais, il faudra s’enivrer dans d’autres quartiers. A moins que la décision du fokontany ne fasse tache d’huile et ne s’étende à toute la ville ? Un retour à l’ordre pour 2017, ce ne serait pas si mal pour commencer l’année.