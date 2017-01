Urgences de l ’HJRA : 11 morts, 262 consultations

Les deux jours de fêtes ont été plutôt contrastés. Les chiffres parlent d’eux-mêmes.

Onze personnes décédées et 262 autres consultées. C’est le bilan des deux jours de fêtes, selon les statistiques de l’Unité de soins, de formation et de recherche (USFR) – Réanimation médicale et toxicologie clinique et du service des urgences Réanimation chirurgicale.

A l’USFR – Service de Réanimation médicale et de toxicologie clinique, 38 patients ont été consultés dans la journée du 31 décembre et du 1er janvier de 8h à 15h45. Neuf des patients consultés à l’USFR Réa-méd le 31 décembre ont été victimes d’une intoxication alcoolique tandis que 3 autres y ont été traités pour tentative de suicide.

Huit personnes décédées, dont deux mortes en cours d’évacuation, ont été enregistrées dans ce service, le 31 décembre. Aucun mort n’a été recensé le 1er janvier.

Légère baisse

Au service des urgences Réanimation chirurgicale, le week-end n’a pas été de tout repos pour les urgentistes. D’ après le Dr Yves Raveloson, chef de l’équipe de garde, le nombre des blessés consultés dans la journée du 31 décembre 2015 (264 consultations) a connu une légère baisse par rapport à celui du 31 décembre 2016 (142 consultations).

« Par contre, aujourd’hui (ndlr : 1er janvier) de 8h à 15h45, la barre des 82 blessés consultés est déjà dépassée. Ce qui laisse entendre que ce chiffre va largement augmenter avant la fin de notre tour de garde », a-t-il précisé avant d’ajouter que l’effectif du personnel d’appui, notamment les brancardiers et les infirmiers, a été renforcé.

Comme chaque année, le nombre des personnes victimes d’accident à responsabilité civile (rixe et bagarre), d’accidents de la circulation et d’accidents sur la voie publique est prédominant cette année.

Par ailleurs, le responsable a tenu à préciser que le nombre des personnes blessées liées aux accidents de moto, plus précisément de scooter, a connu une hausse alarmante ces derniers temps.

Mparany