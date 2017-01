Fitsarana Anosy : ramatoa iray mpisoloky voasambotra

Ramatoa iray tokony ho 50 taona eo ho eo, voasambotra teny amin’ny fitsarana Anosy ny zoma teo. Fisolokiana, fanaovana kolikoly ary fampiasana taratasy hosoka sy fakana vola amin’ny olona ny vesatra anenjehana azy. Rangahy iray nanolana zaza tsy ampy taona, voaheloka higadra an-taony maro no nangalany vola ary nokasainy havoaka ny fonja. Voalaza fa nisy taratasy ahafahana mamoaka ilay olona any am-ponja tany aminy. Sonia sandoka ana mpitsara mpamoaka didy no nampiasainy.

Niaiky ny hosoka sy ny heloka vitany ramatoa, izay nilaza fa zanaky ny anabavin’ny vadiny ity olona nokasainy havoaka ity. Misy ny mpiray tsikombakomba aminy, ary misy amin’izy ireny ny « Main d’œuvre pénale » (MOP). Manao ny fanadihadiana ny polisin’ny Faritany, mikaroka ireo namany.

Yves S.