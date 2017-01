Tennis : vivement 2017 pour le Country club

Le calendrier des compétitions est d’ores et déjà dévoilé pour le Country club qui ne traîne pas les pieds pour étancher la soif des férus de la discipline. Le coup d’envoi du premier plateau est prévu les 20 et 21 mai prochains sur la terre battue d’Ilafy, suivi de l’Open International du 4 au 10 septembre et The Vintage Cup les 14 et 15 octobre.

Bis repetita placent, on reprend les mêmes et on recommence. Le Country club sis à Ilafy n’est plus un champ de bataille à présenter aux passionnés de la petite balle jaune à Madagascar. Josoa Rakotonindriana et sa bande sont encore prêts à relever d’autres défis pour la saison en cours. Les trois affiches ayant réuni le plus grand nombre d’inconditionnels de la discipline sont encore maintenues. Soit le BMOI Premium Chellenge, l’Open International BMOI/Air France ainsi que le Vintage Cup. Une formule trois en un pour le club qui a également pris le taureau par les cornes en abritant un tournoi ITF 10.000 dollars qui fut un succès hors pair.

Ce n’est que l’arbre qui cache la forêt si l’on s’en tient aux efforts accomplis par les têtes pensantes du club et leurs partenaires qui ont su joindre l’utile à l’agréable en conjuguant actions de solidarité et challenge. Il y avait entre autres le Rotarian Classic Open, en guise de levée de fonds, organisé en partenariat avec Bakery, Brasseries Star, Ultima Media ou encore le Rotaract Ivandry. Une année riche en partages sur tous les plans.

Pour ce qui est des échéances prévues sur le calendrier 2017, le Country Club veut placer la barre haute pour gravir d’autres échelons. La réédition du tournoi Vintage Cup prévu se dérouler les 14 et 15 octobre prochains en est exemple concret. L’Open International BMOI/Air France sera disputé du 4 au 10 septembre. Les tenants du titre, Irina Ramialison et Gleb Sakharov, devront être sur leurs gardes car nombreux sont ceux qui voudront se tailler la part du lion.

Rojo N.

Calendrier des tournois 2017 :

-Premium Challenge : 20-21 mai

-Open International : 4 au 10 septembre

-The Vintage Cup : 14-15 octobre