Sprinter nivadika teny By Pass : olona 32 naratra, zaza efa-bolana voahitsaky ny olona

Sprinter, taxi-be iray nivadika teny amin’ny By Pass, teo amin’ny “rond point” Ambohimanambola omaly. Maro ny naratra, ary ny tena loza, zaza vao efa-bolana voahitsaky ny olona may hanavo-tena.

Olona 32 naratra vokatr’izany, ka vehivavy ny 17 ary 15 ny lehilahy tamin’ireo. Zazakely iray vao efa-bolana kosa naratra mafy voahitsaky ny olona nandritra ny fivadihan’ny fiara sy ny vonjy aina. Raha ny fanazavana azo, manaraka fitsaboana ilay zaza io amin’izao. Nentina teny amin’ny HJRA avokoa ireo naratra rehetra.

Araka ny filazan’ny olona teny By Pass, nandeha mafy ilay taxi-be io, avy any By Pass Alasora hihazo an’Ambohimangakely. Nitondra olona mihoatra amin’ny tokony hoentiny, ka rehefa teo amin’ny fihodinana eo Ambohimanambola no nivadika amin’izay. Nanamafy ny mpandeha sy ny nahita maso ilay fiara fa nandeha mafy izy io.

Nanararaotra ny tsy fahampian’ny fiara miasa ihany koa ka tsy nametra ny olona zakany. Tsy nahalala nandeha mora anefa fa nirifatra maika ny hiverina ka izao ny vokany.

Tonga teny an-toerana ny mpitandro filaminana nanao ny famotorana momba ity loza ity.

Omaly ihany koa, teny By Pass Ambohimangakely, taxi-be iray nandona moto Scooter. Potika tanteraka ity farany tafiditra tambanin’ilay fiara. Naratra mafy kosa ireo mpandeha ary efa naiditra hopitaly avokoa.

Nanahirana ny olona ny fakana taxi-be omaly tontolo. Mifanesika ny olona miditra, ny fiara tsy manakana izay miditra aminy, kanefa mandeha mafy. Mifanome tsiny eo ny rehetra, loza anefa no aterany. Fahaizana mandefitra, mifanaja ary mahalala onony mety ampihena ny loza.

Yves S.