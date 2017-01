Saint-Sylvestre : «Home sweet home»

Si tout le monde aspire à une soirée dans la joie et la liesse dans les espaces de loisirs en attente du Nouvel an, certaines personnes ont choisi la formule «Home sweet home» pour un réveillon familial. La raison la plus évoquée est évidemment l’absence de moyen, notamment financier. Cependant, ces dernières constatent que faire la fête avec tout le monde est quand même souhaitable. Mais vu leur situation, elles considèrent la Saint-Sylvestre comme une nuit comme les autres et espèrent malgré tout que cette nouvelle année leur apporte des jours meilleurs. Ce qui est un peu difficile au vu du discours du président de la République (PRM), Hery Rajaonarimampianina, dans la nuit de samedi.

En effet, le PRM n’a pas renié leur situation. L’Etat, de son côté, a fait son maximum pour leur venir en aide. «Si c’est le maximum que l’Etat a pu faire, pourtant nous sommes encore dans une telle situation, sans vouloir jouer les oiseaux de mauvais augure, il n’y a rien de grand à espérer pour cette nouvelle année à notre endroit», a fait remarquer un père de famille.

Succès de la cultuelle

Réveillonner dans la prière devient aussi une tendance ces derniers temps. Et ce, depuis le déploiement des associations cultuelles qui ne cessent toujours de s’accroître au pays. Au programme, chants et cantiques espacés par des animations diverses pour que les fidèles soient toujours éveillés et restent dans l’ambiance.

Après les salutations et embrassades d’usage après minuit, vient ensuite le partage de nourriture et de boissons, évidemment exemptées d’alcool.

Pour les associations qui ont la chance d’avoir des chorales et des groupes évangéliques, c’est à ces derniers de chauffer l’ambiance tout au long de la soirée. Il arrive aussi que les associations qui en ont les moyens invitent des artistes évangéliques pour animer leur réveillon. Une stratégie qui porte toujours ses fruits pour ramener plus de fidèles.

A noter que le nombre des associations qui ont été enregistrées officiellement auprès du ministère de l’Intérieur,

se chiffre actuellement à plus de 250. Cela sans parler de celles qui sont encore «informelles».

Sera R