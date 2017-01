Rugby : vonona hanatsara ny vitan’ny teo aloha i Me Alain

Anisan’ireo kandidà, hifaninana ho eo amin’ny toeran’ny filohan’ny Malagasy rugby, hatao ny 27 janoary ho avy izao, ny Me Rakotonirina Herilalaina Alain. Mahalala tsara ny tontolon’ny rugby izy ary vonona hampandroso izany. Resadresaka…

Gazety Taratra (*) : Me Alain, anisan’ireo kandidà ho filohan’ny Malagasy rugby ianao. Voalaza nefa fa olona tsy mahafantatra akory ny tontolon’ny baolina lavalava?

R.Alain (-) : Raha mikasika izay lazainao izay aloha, tsy marina satria efa tao anatin’ny tontolo mihintsy aho, ary efa niaraka tamin’ireo tanora teto amin’ny firenena. Tsy teto Antananarivo ihany fa hatrany Antsirabe, Toliara, Toamasina, Morondava sy Antsiranana. Ankoatra izay, efa nitondra fileovana koa teny Anosibe ary manana ny “certificat de conformité”, avy amin’ny minisitera manamarina izany.

*: Inona àry no nanosika anao, hirotsaka ho fidina?

-: Voalohany indrindra aloha ny zavatra rehetra mandeha amin’ny fitiavana. Na izany aza, misy koa ireo klioba sy mpilalao, manerana an’i Madagasikara miampy ireo ligim-paritra sy ireo raiamandreny niangavy ny hilatsahako satria hoe efa tonga ny fotoana hirosoana amin’ny sehatra ambonimbony kokoa, eo amin’ny fitantanana ny rugby eto Madagasikara, izay nekeko am-panetre-tena, tanteraka.

*: Ianao dia voalaza fa kandidàm-panjakana.

-: Raha ny tena marina, tsy tokony hidiran’ny politika mihitsy ny sehatry ny fanatanjahantena. Na izany aza, ny olom-pirenena tsirairay, manana zo hilaza ny amin’izay olona hitany fa hahavita ilay asa. Tsy midika izany fa olona avy amin’ny fanjakana fa ny tsirairay dia afaka maneho hevitra araka izay tiany sy hahitany azy.

*: Inona ny mampiavaka anao amin’ireo kandidà hafa?

-: Amin’ny maha olon’ny lalàna ahy dia izay resaka lalàna izay no hampiavaka ny kandidà Me Alain, raha tonga filohan’ny Malagasy rugby ny tenako. Amin’ny maha mpahay lalàna ahy izay, mahita fomba, amin’ity olana kianja mampijaly ny rehetra ity. Haiko tsara ny dingana sy ny fombafomba ara-dalàna hakana toerana, na atao mivantana amin’ny federasiona izany, na amin’ny ligy na seksiona. Tsy hoe ny tany akory no tsy ampy eto Madagasikara fa mbola betsaka ireo tanim-panjakana azo anaovana izany, manerana ny Nosy. Vaindohan-draharahako izany, ny hanome fotodrafitrasa maro ho an’ny tanora, hahafahan’izy ireo manao fanazarantena, na mifaninana, hampivoatra ny baolina lavalava.

*: Inona ary ny hafatrao mialoha ny fifidianana?

-: Ny hafatra dia tsotra. Vonona aho hanao ny metimety sy ny tsaratsara kokoa. Tsy hoe tsy nanao akory ny teo aloha fa tena nahavita saingy hanatsara izany amin’ny heriko rehetra. Hitondra lavitra ny rugby malagasy, tsy eto amin’ny faritry ny ranomasimbe Indianina ihany na eto Afrika fotsiny fa manerana izao tontolo izao.

Ho an’ny tomponandraikitry ny fifidianana, manantena ary matoky ny fahendren’ny tomponandraikitra ny tenako fa hizotra tsara izany ary ao anatin’ny ara-dalàna ka tsy hisy ny sanatriavina mizana tsindrian’ila.

Dinika nangonin’i Torcelin