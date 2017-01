Rugby : l’élection ajournée au 27 janvier

Après toute une série de déballage et de guerre médiatique, le monde de la balle ovale devra encore patienter jusqu’au 27 janvier pour connaître le nom des nouveaux (ou pas) membres de bureau qui seront à la tête de Malagasy Rugby (ndlr, anciennement appelé fédération malgache de rugby). C’est en tout cas les propos de Marcel Rakotomalala qui a encaissé des tirs dans les pattes de la part de ces quelques «adversaires».

«Il y a un temps pour sortir de son silence mais je peux vous affirmer que l’élection fédérale se tiendra le 27 janvier. Et ce, dans les règles de l’art. Cependant, répondre aux accusations de certains individus n’est pas la priorité mais il est de mon devoir d’éclaircir quelques points», a déclaré Marcel Rakotomalala en marge de la traditionnelle remise de «Solombodiakoho» vendredi dernier au siège de Malagasy Rugby à Ankorondrano.

Le verdict est attendu impatiemment par plus d’un si l’on ne cite que les joueurs, clubs, sections et ligues qui haussent le ton par rapport à l’interminable report de la date de l’élection fédérale. Pour rappel, les inscriptions sont déjà bouclées pour le poste de président de Malagasy Rugby et quatre candidats sont en lice.

Rojo N.