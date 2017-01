Resaky ny mpitsimpona akotry : aviavia Raorana

Ny firotsahan’ny orana araky ny tokony ho fisehony amin’ izao fotoam-pahavaratra izao no firariana mety iombonana aty amin’ny fiandohan’ny taona 2017. Maro ny soa afaka rariana ho an’ny vahoaka mpiray tanindrazana, nefa noho ny tranga isan-karazany eto amin’ny fizotran’ny raharaham-pirenena dia ny fitahiana tsy itrangan’ireo loza mananontanona no irariana indrindra.

Mitotongana andro aman’alina ny fari-piainan’ny maro, ny fandriampalemana efa nandao, ny tànana tsy zarizary. Mampahatsiahy ny feon’anjombona fanairana raha vaky ny fefiloha : « goha goha goha, tondraka ny rano, mananasy lanin’ny vaolavo, ny vady lasan’ny sasany ». Latsaka an-dalina ny mponina, torovana ny vatana miketriketrika ny saina, verivery ny fanahy. Afaka hanantena inona na hanantena an’iza intsony ? Na izany aza dia hionona fotsiny amin’ny faniriana ny tsy fikorosoana manoatra izao efa mafy zakaina sy mangidy tsakoina izao ve ? Dia ho sitrany ahay ve ny tsy fangirifiriana bebe kokoa ? Jifa teo ny fanantenana an’ilay fiovana, ritra ny toky napetraka tamin’ireo mpilaza ho mpahay fahagagana. Gaga ny tena, mitanaka sy misafo saoka sisa. Niozona fa farany izay no navohazan’ny sangodim-panina ny tena.

Nofo sy ra ary itoerana fanahy ihany anefa ka tsy afaka hiraviravy tànana fotsiny, hionona amin’ny faneken-javatra tsy mahafa-po. Tsy ilaozan’ny fikarokarohana ao an-tsaina izay fomba afaka hanovana ny toe-javatra sy toe-draharaha. Injay miverina ilay resaka fiovana efa nilaozan’ny fanantenana noho izy ity diso petraka hatrany. Raha mikasika ny fitantanana ny raharaham-pirenena, fitantanana izay mifehy ny tontolo iainan’ny rehetra, tsy misy sehatra afaka anaovana izany afatsy ny sehatra pôlitika. Ao noho izany no mila anombohana ny ezaka itondrana fiovana. Tsy fanovana olona akory. Impiry moa no efa nanandramana izany nefa nandamoka isaki’izay nandeha, ny fanovana ny toe-tsaina no hany antoky ny fiovana. Izay anefa tsy tongatonga ho azy amin’izao, raha tsy eo ny famefena hentitra mifehy amin’ny fomba henjana ny mpitondra hanaja ny fitsipika mipetraka. Rehefa izany, aty amin’ny olom-pirenena tsirairay ny lakile fanokafana ny varavaran’ny fiovana. Izay no mitarika ny firarin-tsoa ho an’i Madgasikara amin’ity taona 2017 ity dia ny firotsahan’ny maro amin’ny fiaraha-midinika ny fomba hanerena ny fitondrana hanaja lalàna fa tsy hanao ny sitrapony ho lalàna.

Léo Raz