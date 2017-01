Maire Penjy Randrianarisoa : « 2016 n’a été qu’un échauffement » !

Tout au long de l’année 2016, la commune rurale d’Ivato a été souvent sous le feu des projecteurs en matière d’initiative pour le développement communal. Dans cette interview, le maire Penjy Randrianarisoa brosse le bilan de cette année et présente sa projection pour 2017.

* Les Nouvelles :Vous avez été élu à la magistrature de la commune d’Ivato en novembre 2015. Votre bilan pour votre première année de mandat ?

– Penjy Randrianarisoa : Tout d’abord, je tiens à rappeler que la prise en main des affaires communales n’a pas été simple du fait des ajustements nécessaires à l’unification des deux anciennes communes (Ivato Aéroport et Ivato Firaisana) en une seule commune d’Ivato. Du fait également de certains lourds héritages comme des caisses quasiment vides, des montagnes d’ordures ménagères dans plusieurs quartiers comme à Mandrosoa, K7, Tanambao… Mais mon équipe et moi, avons vite repris le taureau par les cornes avec la collaboration de la population. C’est pourquoi, nous avons pu remettre rapidement le moteur en marche et enclencher différents travaux entrant dans le cadre du redressement et du développement de la commune.

* Et pour 2017, quelles sont vos perspectives pour votre département ?

– En ce qui concerne les perspectives pour 2017, je dirai tout simplement que nous allons enclencher la vitesse supérieure en matière de développement socio-économique et culturel de la commune d’Ivato. L’année 2016 n’aura été qu’un échauffement.

* Je voudrai rebondir sur vos réalisations de 2016. Vous avez évoqué des travaux de redressement. De quel redressement voulez-vous parler ?

– Tout d’abord, nous nous sommes attelés à redresser le recouvrement fiscal. Aux mois de mars, avril et mai 2016, avec une réalisation de 27 %, nous avons dépassé l’objectif du 3e RRI qui a prévu un taux de recouvrement de 25 %. Par ailleurs, nous avons amélioré nos reçettes par le biais de différents droits et taxes fixés par une délibération du conseil communal. Dans la même foulée, les efforts et les sensibilisations menées dans le cadre de la lutte contre la corruption en vue d’une bonne gouvernance ont commencé à porter leurs fruits, nantissant ainsi la commune des ressources financières indispensables à son fonctionnement mais aussi à l’investissement dans la réhabilitation et la construction d’infrastructures.

Ainsi, grâce au fonds propre de la commune, nous avons pu conduire à terme un certain nombre de projets. On peut citer, entre autres, la réalisation d’environ 1200 m de ruelles en béton compacté ou en pavés dans différents quartiers (CDL Mandrosoa Ivato, K3, K4, K5, K6, K7), la construction de pont et de passerelle à Ambodirano et au K4. Par ailleurs, la construction d’un nouveau bâtiment, pour servir d’ Ecole primaire publique à Ilaivola et qui sera incessamment opérationelle, constitue l’une des plus grandes réalisations de la commune. Tout comme l’édification d’une nouvelle «Tranompokonolona» à Mandrosoa Ivato qui est un projet en cours.

* Vous vous êtes également démarqué par des actions ciblant la population directe

– Exactement. Sur le plan socio-culturel, mon équipe s’est également attelée à la réhabilitation des monuments historiques comme le Vato Masina symbolisant toute l’histoire de la commune, des puits de source naturelle (Ankadindravola, le puits d’Andrianampoinimerina au K2…). On a également procédé à l’installation de plusieurs lampes et ampoules dans divers quartiers en matière d’éclairage public. Dans le volet administration, la commune d’Ivato entre progressivement dans l’ère de l’e-gouvernance. Ce qui facilite et accélère la fourniture des différents actes administratifs pour répondre de manière efficace et efficiente aux besoins du service public.

En ce qui concerne la gestion du personnel de la commune d’Ivato, nous sommes de ceux qui croient qu’ «il n’y a de richesse que d’hommes». Aussi avons-nous opté pour une série de formations et d’échanges d’expériences visant à un renforcement de la capacité du capital humain et le rendre plus efficace.

J’évoquerai enfin les efforts déployés par mon administration en matière d’embellissement de la commune. Nous avons aménagé des espaces verts (gazons, fleurs et arbustes de tout genre) presque un peu partout pour mieux «habiller» en quelque sorte la commune et pour avoir une esthétique visuelle. Par ailleurs, la bonne gestion des ordures ménagères est un défi quotidien pour la commune d’Ivato qui procède chaque jour à l’enlèvement d’environ 50 tonnes d’ordures ménagères à l’aide de deux camions.

* Par quels moyens vous êtes-vous procuré ces subventions sachant que les subventions de l’Etat n’ont pas encore été débloquées.

– Effectivement, mais selon le principe de la redevabilité, mon administration fait en sorte que les impôts, les divers droits et taxes payés par les contribuables leur reviennent sous forme d’infrastructures d’utilité publique et indispensables au développement socio-économique. Un climat de confiance entre dirigeants et dirigés s’installe alors et nos concitoyens manifestent de plus en plus un enthousiasme certain pour s’acquitter de leurs contributions.

* Qu’en est-il de la collaboration de la commune d’Ivato avec le pouvoir central?

– Je dirai tout simplement qu’elle est au beau fixe. Le pouvoir central est notre principal allié en matière de développement de la commune. La couleur politique n’a pas de place dans la gestion de la commune car c’est l’intérêt de la population d’Ivato qui importe et qui prime avant toute autre considération. Nous sommes élus sous la bannière du Tiako i Madagasikara (Tim) mais cela ne nous empêche pas de coopérer avec le régime Hery Vaovao ho an’i Madagasikara. La réussite du Sommet de la Francophonie est l’illustration parfaite de cette collaboration fructueuse entre la commune d’Ivato et le pouvoir central. La commune d’Ivato étant le portail de Madagascar, nous avons œuvré pour faire en sorte que l’honneur du pays ne soit pas terni. Le pouvoir central nous a d’ailleurs aidé avec la dotation d’un camion pour l’enlèvement des ordures ménagères.Le Gouvernement a également promis la construction du marché d’Ivato.

Propos recueillis par Nadia