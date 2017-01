Madagascar il y a 100 ans : les pavés de l’ours (1)

On nous écrit :

Par respect pour cette union sacrée tant recommandée aux benêts assez naïfs pour y croire, j’avais hésité à vous transmettre les observations que les circonstances m’avaient suggérées depuis longtemps. Retarder davantage serait une… faiblesse de ma part, car la mesure est comble… Donc les voici.

Par les journaux apportés par l’avant-dernier courrier, vous avez pu apprendre comme moi qu’il y avait eu des nominations importantes de gouverneurs, malgré l’affirmation donnée par le Département au début de la guerre qu’aucune nomination n’aurait lieu avant la fin des hostilités. Non seulement des gouverneurs intérimaires ont été titularisés, mais encore de simples administrateurs ont été nommés gouverneurs.

Pour Madagascar, rien…

Et cependant, il y a beau temps que les corps constitués et la population toute entière, sans distinction d’opinions, avaient demandé avec insistance la titularisation du Gouverneur intérimaire actuel, en se basant sur sa valeur déjà éprouvée et les services déjà rendus par lui. Durant ce long intérimat, il n’a fait qu’affirmer davantage cette valeur et centupler les services rendus, et cependant sa titularisation est restée sur le carreau.

En dehors du Gouverneur Général, il y a autour de lui des hommes de grande valeur, qui en plus de leur mérite depuis longtemps mis à l’épreuve, ont droit à de l’avancement par rang d’ancienneté.

Et rien pour eux non plus.

Toute personne sensée se demandait le motif de cet oubli, si toutefois c’en est un.

C’est bien simple, mais il fallait le trouver. Les renseignements parvenus par le dernier courrier sont venus jeter un jour complet sur cette situation.

Certaine presse et certains fonctionnaires dont Madagascar est encore affligée sont les instruments de cet… oubli.

On se rappelle qu’il y a un an s’est déroulée l’affaire dite V. V. S., que certaine presse, sans se soucier le moins du monde ni de la vérité, ni de l’intérêt général, s’est complu à exagérer de la façon la plus impudente.

(À suivre.)

Le Tamatave

www.bibliothequemalgache.com