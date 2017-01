Kitra – «Can 2017» : tsy hiatrika izany i Gervinho

Afaka roa herinandro, hiatrika ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika (Can 2017), taranja baolina kitra ny rehetra. Fihaonana, tanterahina any Gabon, ny 14 janoary – 5 febroary ho avy izao. Ao anatin’ny fanomanana izany ireo firenena rehetra tafita. Na izany aza, misy amin’izy ireo no sahiran-tsaina noho ny tsy fahafahan’ireo mpilalao ao aminy.

Anisan’izany, ny Elefantan’i Côte d’Ivoire, tompondakan’i Afrika. Tsy anisan’ireo hiatrika ity Can ity mantsy i Gervinho. Ny ratra nahazo ny lohaliny no antony tsy hahafahany. Mbola nantsoin’i Michel Dussuyer, mpanazatra kosa ireo mpilalao efa nahalalana ny Elefanta, toa an’ilay Parizianina, Serge Aurier sy Salomon Kalou ary Bailly.

Marihina fa hiatrika fampivondronana any Abou Dhabi ny Elefanta ary mbola hiatrika lalao ara-pirahalahiana roa mialoha ny hanombohan’ny Can dia ny fikatrohana amin’i Soeda ny 8 janoary ary ny amin’i Ogandà, ny 11 janoary.

