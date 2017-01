Girofle : l’huile également très prisée

C’est de l’Analanjirofo que vient la majorité des 1.300 tonnes de clous de girofle qui sont exportés par la Grande île chaque année. Cette quantité représente environ 40 % de la production mondiale. Madagascar est le premier exportateur mondial, le deuxième producteur après l’Indonésie.

La filière représente aujourd’hui une source de revenus régulière pour plus de 31.000 producteurs et de ménages malgaches. La culture de girofle est souvent utilisée en complément d’autres cultures (vanille, poivre, litchis…).

Outre le clou, les feuilles du giroflier sont également exploitées. Après conditionnement, l’huile essentielle est stockée et la qualité de chaque bouteille vérifiée, puis vendue par les producteurs entre 30.000 et 35.000 ariary le kilo (entre 10 et 11 euros) aux collecteurs. L’huile essentielle de feuilles de giroflier de Madagascar est la plus prisée au monde. Son taux d’eugénol, un composé aromatique qui est très utilisé en pharmacie, est proche de 80 % à Madagascar contre 70 % en Indonésie.

A l’intérieur de la cuve d’un alambic, plusieurs dizaines de kilos de feuilles de giroflier mijotent pendant une douzaine d’heures. Au terme du processus et après refroidissement, le précieux liquide est filtré et recueilli dans un seau qu’on manipule avec précaution. C’est de l’huile essentielle de feuilles de giroflier. Pour 35 kg de feuilles, on obtient un kilogramme d’huile essentielle. Ces quantités sont achetées auprès des centaines de producteurs en petits conditionnements. La région Analanjirofo compte une cinquantaine d’alambics de brousse installés au cœur des collines.

