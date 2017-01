Foot – Mercato : il est parti cet été…Bôlida

Le RC Lens s’est délesté de plusieurs éléments durant le mercato estival. Pendant la trêve hivernale, Lensois.com revient sur la situation de ces joueurs qui ont quitté l’Artois. Terminons cette série avec Lalaina Nomenjanahary. Lalaina Nomenjanahary a été le premier à annoncer qu’il quittait le RC Lens, en fin de saison dernière. Arrivé au terme de son contrat, le joueur est tout de même resté quelques temps puisqu’il s’est un peu entraîné avec la réserve d’Eric Sikora durant l’été, le temps de trouver un club. Il a finalement rejoint Aristote Madiani et Jonathan Nanizayamo en National, au Paris FC, alors qu’il espérait pouvoir rejoindre un club de Ligue 2.

Le PFC apparait comme une transition en attendant mieux pour ce joueur gaucher, capable d’évoluer dans tout le couloir, qui a largement fait ses preuves en Ligue 2 et évolué en Ligue 1. Il n’a d’ailleurs signé que pour un an. Le Malgache, désormais âgé de 30 ans, a disputé 10 matches de championnat avec le Paris FC dont 9 en tant que titulaire pour un but marqué. Sur le plan collectif, le Paris FC est 13e après 17 journées avec une longueur d’avance sur le 15e et premier relégable, Pau.