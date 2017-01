Finir 2016 en beauté : Ravalomanana rend visite à Zafy

Une grande première dans l’histoire. Afin de terminer en beauté 2016 et accueillir avec faste et dans la bénédiction 2017, l’ancien président de la République Marc Ravalomanana a rendu visite à son homologue Albert Zafy le 31décembre dernier, à son domicile à Ivandry. « Vu qu’il est le doyen des présidents de la République et Raiamandreny au pays, il est de mon devoir de lui rendre hommage », a expliqué Ravalomanana.

Ce geste entre les deux présidents est une belle initiative concernant la réconciliation nationale. En effet, considéré comme étant le précurseur de la réconciliation nationale, le Professeur Albert Zafy a toujours sollicité son application au pays avant d’entamer toute démarche de développement au pays.

Nadia