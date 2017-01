Fin d’année des marchands ambulants : recrudescence des activités illégales

Parmi les faits qui ont marqué la fin de l’année 2016, la recrudescence des activités illégales des marchands ambulants s’est distinguée dans la capitale. Ce qui signifie qu’actuellement, les activités sûres, au détriment des autres, résident encore dans le commerce pour la majorité des Malgaches, du point de vue investissement.

Ces derniers temps, la veille des fêtes de fin d’année, on a pu remarquer le retour recrudescent des marchands, notamment les informels. Des marchands qui vendent n’importe où et n’importe quoi. En général, les marchandises qu’ils proposent ont trait aux apparats des fêtes de fin d’année comme les chaussures, les sacs pour dame et les robes, sans oublier les friandises.

Il y a même ceux qui vendent des déchets issus des bacs à ordures, à l’instar des bouteilles vides, des verres en plastique, des barquettes ainsi que les choses récupérées à l’issue d’un événement quelconque organisé dans les espaces et les restaurants. Les équipes chargées du nettoyage de ces établissements, et parfois les gardiens, sont les principaux fournisseurs de ces genres de produits, en dehors des objets qui sont jetés directement à la poubelle.

Plus de 80%, informels

Dans cette situation, les marchands de ce type inondent tous les marchés des quartiers, aussi bien en ville qu’en périphérie. D’après un responsable d’un marché de la capitale, plus de 80% de ces marchands sont informels, voire occasionnels. Au quotidien, on ne recense qu’une centaine de marchands dans son secteur, mais ce chiffre atteint le double, un peu plus, les jours de fêtes. «Ces marchands se contentent de payer les tickets du marché. D’ailleurs, on a reçu l’ordre de les laisser tranquilles en cette période de fêtes de fin d’année», a indiqué notre interlocuteur. Un temps de répit donc pour les marchands d’Analakely, avant de continuer l’habituelle poursuite et les échauffourées avec les agents de la municipalité d’Antananarivo. En effet, la CUA vient de souligner que l’assainissement de la capitale se poursuivra une fois les fêtes terminées.

Meilleure recette en Noël

La plupart des marchands, aussi bien formels qu’informels, ont tous avoué que la vente durant la période de Noël est plus avantageuse que celle de la fin d’année, l’un d’eux a même affirmé une chute de 60%. Ceux qui exercent dans la vente des accessoires de mode ont particulièrement ressenti cette différence. Seuls ceux qui sont dans les victuailles prétendent au moins garder le même chiffre d’affaires, voire un peu plus pour certains. En tout cas, tous ces marchands ont déclaré à l’unanimité que la vente n’est plus comme autrefois. «Certes, le chiffre d’affaires a augmenté, mais concernant le bénéfice, il s’amenuise d’année en année», déplore un marchand d’accessoires de mode, qui est dans l’activité depuis une quinzaine d’années. Il va sans dire que la concurrence devient aussi de plus en plus rude.

