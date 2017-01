Discours de fin d’année : Hery Rajaonarimampianina reconnaît des « difficultés »

Le président de la République Hery Rajaonarimampianina s’est adressé au peuple malgache, comme à l’accoutumée, dans la soirée du 31 décembre 2016.

Il est exactement 19H lorsque les chaînes de télévision nationales relayées par les chaines privées diffusent le discours de fin d’année du président de la République, du moins pour les foyers épargnés par le délestage. Dès le début de son message, Hery Rajaonarimampianina donne le ton sur ce qui aura été les 366 jours pour le peuple malgache et pour Madagascar. « Je mesure pleinement la volonté et les efforts déployés par chaque famille, par chaque citoyen, pour faire face au quotidien et aux difficultés qui marquent encore la vie de notre nation ».

Il rend ainsi hommage à ces efforts personnels à chaque niveau de la population qui ont fait que des avancées ont été enregistrées « aussi minimes soient-elles ». « Nous venons de vivre une année aux prémices, source d’espoir et cela a été possible grâce à la volonté et au travail de toute un chacun, et je tiens à vous exprimer ma sincère gratitude. Ce sont ces réussites que nous célébrons dans l’espoir que l’année nouvelle qui s’annonce soit une source d’avancées plus conséquentes, de chantiers à réaliser, dans l’espérance.»

Lui de rester optimiste sur la suite de son mandat qui entre dans sa troisième année malgré les tirs croisés qu’il a subis durant 2016. « Ce souci et ce labeur sont également les miens dans l’accomplissement de la mission que vous m’avez confiée et les responsabilités qui en découlent. Dans toutes les régions, nos compatriotes sont témoins des avancées que nous avons enregistrées, en dépit des faibles moyens dont nous disposons ».

Appel

Les sondages effectués ces derniers temps donnent une mauvaise note au régime Rajaonarimampianina. En effet, aucune des promesses effectuées le 25 janvier 2014 n’a été pour l’instant réalisée si l’on ne se réfère qu’au problème de délestage qui mine actuellement le pays.

Ce qui n’empêche pas le président de la République de brosser un bilan positif pour l’ année 2016. L’accomplissement des différentes rencontres internationales au pays, sans incident majeur, est une fierté pour ce régime. Une réussite confortée, selon Hery Rajaonarimampianina, par l’appui sans faille de la communauté internationale. « Il s’agit incontestablement, de la manifestation de la solidarité internationale. Dans cette œuvre d’édification, la tâche de bâtisseur est dévolue à chaque Malgache et non à nos partenaires internationaux », a-t-il fait savoir.

En outre, Hery Rajaonarimampianina compte sur la solidarité et la confiance mutuelle de la population malgache pour le développement du pays. Indirectement, il lance un appel aux opposants. « Dans le travail que nous allons accomplir, sur le chemin que nous allons parcourir, mon plus grand souhait est le renforcement de l’union, de la solidarité, et de la confiance mutuelle. Le peuple malgache n’est pas condamné, il a droit au progrès dans le plein exercice de sa souveraineté. Plus que jamais, nous devons cultiver l’esprit de bâtisseur, pour œuvrer ensemble selon une même vision, et ce, dans un élan commun », a sollicité Hery Rajaonarimampianina.

Rakoto