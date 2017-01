Ankasina 67 Ha : jiolahy nitondra P.A nanafika

Nanararaotra ny andro fety ny jiolahy. Roa lahy nisaron-tava nitondra P.A nanafika ny tokantranon’olona iray, teny Ankasina 67Ha, ny 30 desambra lasa teo, tamin’ny 1 ora maraina. Tsy tao an-trano ny tompon-trano fa zana-drahalahiny no niandry tao. Nohararaotin’ireo jiolahy izany. Tsy nahatohitra rahateo ilay mpiandry trano nanoloana ireo nitam-basy. Very tamin’izany ny vola 2.500.000 Ar, volamena 250 grama, lecteur, TV écran plat. Saika mbola hamaky trano hafa ireo jiolahy avy eo fa nitsoka kiririoka ny tao an-trano. Naka alika mpitsongo dia ny tompon-trano tamin’ny 08 ora sy 30 minitra maraina ka nijanona teo amin’ny tranon’ny lehilahy iray monina ao Ankasina ny alika. Nanaovana famotorana ity farany. Ny borigady Tana Ville no manao ny famotorana.

Yves S.