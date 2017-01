Akon’ny fetin’ny faran’ny taona teto an-drenivohitra : nanjaka ny tsatok’antsy,telo no maty, maro ireo naratra

Nifety ny olona teto an-drenivohitra ny alin’ny 31 desambra teo. Nitobaka ny toaka sy ny labiera, indrindra tamin’ireo tanora. Nisy koa ny tsindron’antsy ka nahafatesana olona. Ny naratra mafy vokatry ny ady…

Maro ny niady sy nifandramatra teny an-dalana. Tovolahy iray 22 taona maty voatsatok’antsy teny Ambanidia, ny faran’ny taona teo, tamin’ny 9 ora alina tany ho any. Araka ny fanazavana azo, nandeha hamonjy fodiana izy io no sendra telo lahy nila vaniny taminy. Nosarahan’olona ihany ary efa samy niala teny an-toerana no niverina tampoka ireo telo lahy ka nanindrona antsy avy hatrany. Nitolefika ilay tovolahy ary nitsoaka ireo olon-dratsy. Nentina haingana teny amin’ny hopitaly saingy tsy tana ny ainy. Araka ny fanazavan’ny mpitsabo, nilentika tany amin’ny 8 sm ny antsy tamin’ny vatan’ilay tovolahy ka niteraka » hémorragie interne« , ka nitarika ny fahafatesany.

Manahy vonoan’olona niniana natao ny fianakavian’ity niharam-bono ity. Efa mipetraka ny fitoriana eny amin’ny polisin’ny BC Anosy, ka miandry ny fanadihadiana izy ireo. Voalaza fa nisy nahita, ary be olona teny Ambanidia nandritra ity tranga ity. Mety tsy hanano-sarotra ny fahitana ny marina momba ity tranga ity.

Raha ny fanazavana azo ihany, maro ny naratra vokatry ny ady an-dalana teto an-dRenivohitra. Manodidina ny 70 teo ny nentina namonjy HJRA noho ny fifandratrana an-dalambe. Voalaza fa nahenoana fofona alikaola avokoa ireo olona ireo tamin’ny ankapobeny.

Tafakatra telo ny maty

Nahatratra 189 ny isan’ny olona nentina tany amin’ny HJRA nandritra ny fetin’ny faran’ny taona sy ny omaly fiandohan’ny taona. Tafakatra telo ny maty ankoatra ilay iray voalaza etsy ambony. Ny olona iray maty noho ny fandoavan-dra be loatra. Vokatry ny fisotroana be loatra nahatonga izany, hoy ny fanazavana. Ny fahatelo farany, maty an-dalana ary naterin’ny olona tao amin’ny HJRA. Nahatratra 37 ny isan’ny loza vokatry ny fifamoivoizana tamin’izany. 22 voatery naiditra hopitaly.

Amin’ny ankapobeny, niasa mafy hatrany teny amin’ny hopitaly nandritra ny fety. Nanao ny ainy tsy ho zavatra ihany koa ny mpitandro filaminana niasa nanao fisafoana nanerana ny tanàna. Marobe izy ireo nandeha an-tongotra tamin’ireo faritra mafana. Na teo aza ireo adiady ireo, voafehy amin’ny ankapobeny ny fandriampahalemana.

Yves S.