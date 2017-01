2017, on y est

Une nouvelle année qui promet des surprises sur tous les plans. Déjà, un premier janvier qui tombe un dimanche ne ravit pas tout le monde. Le retour au travail reste difficile, particulièrement pour ceux qui ont profité des fêtes jusqu’à la dernière minute. Rentrées scolaire, politique, judiciaire, administrative et bien d’autres encore, le réveil peut être brutal pour certains.

Néanmoins, chacun a fait de son mieux pour passer de bonnes fêtes de Noël et de fin d’année. Beaucoup ont opté pour un réveillon en famille à la maison, mais les salles de fête n’ont pas été vides pour autant. En ces temps déjà difficiles, toutes les occasions sont bonnes pour créer de l’ambiance.

Le monde entier s’est préparé pour accueillir cette nouvelle année malgré les séries de catastrophes qui se sont succédé dernièrement. De Paris à New-York, en passant par Berlin ou Bruxelles, les dispositifs de sécurité ont été renforcés pour rassurer la population des éventuels actes terroristes. Chaque pays a mobilisé près de 10.000 éléments des forces de l’ordre pour cela. A Madagascar, la sécurité a également été renforcée mais évidemment, la confiance n’est pas mutuelle.

Dans tous les cas, personne ne peut dire que 2016 a été une année de tout repos, que ce soit à Madagascar ou dans le reste du monde. Crise politique, guerre, catastrophe naturelle, 2016 aura été une des pires années de ces dernières décennies. Mais ce que l’on retiendra surtout est la disparition de ces célébrités qui sont parties successivement à jamais. Trop tôt pour certains, trop brusque pour d’autres. On se souviendra alors de George Michael, Mohammed Ali, Fidel Castro, Prince et la liste est longue. Oui, 2016 a été une hécatombe. Espérons ainsi que cette nouvelle année soit réellement bonne comme nous l’avons souhaité depuis samedi minuit. Pour ce qui est du pays en tout cas, il faut déjà se retrousser les manches. Des dossiers assez délicats, politiques surtout, sont en attente et leur traitement n’est pas forcément une partie de plaisir.

Tahina Navalona