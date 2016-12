Urgence-Fêtes de fin d’année : le CHU-JRA fin prêt

Une permanence 24h sur 24. Toute l’équipe du Centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU-JRA) est fin prête pour faire face aux éventuels cas d’urgence durant les fêtes de fin d’année.

En alerte maximale. Tous les services, les urgences médicales et chirurgicales, la réanimation en passant par les laboratoires, l’imagerie ou encore la pharmacie… seront fonctionnels durant les fêtes de fin d’année et du Nouvel an. Une équipe soignante a spécialement été mobilisée pour assurer la permanence jour et nuit durant ces deux jours pour faire face à toutes les éventualités et afin d’accueillir les patients. C’est ce que le directeur général de cet établissement, le Pr. Olivat Rakoto Alison, joint hier au téléphone, a assuré. En cas d’urgence, l’équipe déjà en place pourra obtenir des renforts à tout moment si besoin est.

«Dans cette optique, les équipes qui se relayent pendant la semaine, sont susceptibles d’être réquisitionnées en cas d’éventuel besoin, mais espérons que les fêtes se déroulent sans incident majeur», souhaite notre source.

En tout cas, le CHU-JRA se tient prêt à tout moment pour intervenir. Mis à part le personnel médical, les matériels médicaux d’intervention d’urgence sont également fin prêts. «Les lits sont assez suffisants pour accueillir les malades tandis que les équipements médicaux nécessaires sont déjà tous en place et les ambulances prêtes à être utilisés en cas de besoin» a ajouté notre source.

Mieux vaut prévenir

Quoi qu’il en soit, les préventions doivent être renforcées. Tout un chacun doit faire preuve de vigilance et de modération pour que les fêtes ne se transforment pas en cauchemar. «Il est vrai que celles-ci sont synonymes de grands festins, mais il faut quand même respecter quelques consignes pour éviter les risques y afférents, entre autres, l’intoxication alimentaire…», a conclu le Pr. Olivat Rakoto Alison.

Fahranarison