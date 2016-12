Tsy fahampian-drano : ilàna ny fanovana ny fomba fambolena

Olana goavana maneran-tany mihitsy ankehitriny ny tsy fahampian-drano sy ny fiovan’ny toetr’andro. Manoloana izany, nambaran’ny FAO ny politika hiatrehana izany ankehitriny any amin’ny fambolena. Tsy fahampian-drano sy io fiovan’ny toetr’andro io izao misy fiantraikany ratsy betsaka any amin’ny fambolena. Voakasika amin’izany ny 2/3-n’ny mponina maneran-tany, indrindra fa aty Afrika, hita ihany koa eto Madagasikara. Ankoatra izay tsy fahampian-drano izay, mbola olana iray lehibe hafa ny fitomboan’ny mponina nefa mihena hatrany ny vokatry ny fambolena.

“Miantso ny firenen-drehetra aho hametraka fanamby hanatsara ny fambolena na tsy ampy aza ny rano. Noho izany, miantso ny firenena mpikambana rehetra ato amin’ny FAO sy ny mpiara-miombon’antoka rehetra aho hiatrika izany”, hoy ny tale jeneralin’ny FAO, Graziano da Silva. Namaritana ny politika hietrahana izany fivoriana natao tany Maroc, ny 30 septambra 2016. Politika 3A (Adaptation de l’agriculture africaine), izay efa misy firenena 27 hatramin’izao ny mankato ny hampihatra izany. Atao mifanaraka amin’ny zava-misy, fiovan’ny toetr’andro sy ny tsy fahampian-drano, ny politika momba ny fambolena aty Afrika, nanaovan’ireo firenena ireo sonia io 3A io tany Maroc.

Kely ny vola ho an’ny fambolena

Tsy maintsy ilàna fanovana izany ny fomba fambolena manoloana ny fiovan’ny toetr’andro sy ny tsy fahampian-drano. Vonona miara-miasa momba izany ny ao amin’ny FAO. Eto Madagasikara, misy teknisianina any anivon’ny minisiteran’ny Fambolena manao fanadihadiana any amin’ny faritra maro, toy ny any Alaotra sy Marovoay. Mila famatsiam-bola goavana ny fikarohana sy ny tetikasa hatao hifanaraka amin’ny fomba fambolena vaovao. Ny fantatra aloha izao, 2 % monja amin’ny tetibola ho an’ny toetr’andro ny voatokana ho an’ny fambolena. Hita koa izany eto Madagasikara, raha jerena ny tsy fahampian’ny fampiasam-bola any amin’ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana.

R.Mathieu