Rentrée judiciaire : menace de grève des magistrats et des greffiers ?

Menace de grève au sein des magistrats ? Le rendez-vous serait fixé dès la prochaine rentrée judiciaire. Les magistrats pourraient être même soutenus par les greffiers. Des informations dont leur président respectif ne semble pas être au courant.

Cette semaine, les bruits ont couru au sein de la magistrature selon lesquels les magistrats envisageraient de tenir une grève dès que la rentrée judiciaire soit officialisée, notamment le 15 janvier prochain. Il semblerait même que les greffiers pourraient grossir les rangs.

D’après les informations, les greffiers ne seraient pas totalement satisfaits de l’issue de leurs revendications et entendent reprendre la grève dès que possible. Cependant, ces rumeurs ne semblent pas être parvenues aux oreilles des principaux responsables, notamment la nouvelle présidente du syndicat des magistrats et le président du syndicat des greffiers.

Joint au téléphone, tous deux semblent surpris d’apprendre la nouvelle. «Personnellement je ne suis pas encore au courant de cette histoire», a indiqué Fanirisoa Ernaivo, présidente du SMM. Même réponse de la part de Haja Randriambololona, le nouveau président du syndicat des greffiers qui n’est d’ailleurs pas dans la capitale. Néanmoins, la tenue d’une grève devrait être décidée en Assemblée générale.

Revendications

Dans tous les cas, greffiers et magistrats semblent avoir quelques revendications en attente. Du côté des greffiers, le côté finance reste l’un des points de discordes. En effet, les greffiers exigeraient la révision de leurs indemnités de risque ainsi que celles destinées de aux titulaires de diplôme de Master. Les greffiers estiment d’ailleurs que seuls 20% de leurs revendications ont été satisfaits.

Pour leur part, les magistrats ont rencontré depuis toujours des problèmes au niveau des affectations, notamment au niveau du remboursement des frais. Un remboursement que le ministère ne semble pas en mesure de respecter. La tenue ou non d’une grève reste alors une éventualité.

A noter que le syndicat des greffiers avait tenu une grève cette année tandis que les magistrats ont fait place au dialogue.

Rakoto