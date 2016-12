Rébellion et meurtre : une trentaine d’arrestations à Mananjary

Deux jours après la rébellion suivie du meurtre du GP2C Marcellin Fanambina et de l’agression dont a été victime un élément du poste avancé de gendarmerie de Namorona, une série d’arrestations a eu lieu à Mananjary.

Selon une source locale, une trentaine de personnes dont le maire de la commune de Namorona ont été arrêtées et font actuellement l’objet d’une enquête serrée. Ayant appris la venue d’une équipe de renfort, les femmes et les enfants auraient quitté le village pour se réfugier dans la forêt. Les éléments des FIGN et ceux des unités territoriales compétentes ont procédé ensemble à la série d’arrestations.

Le GP2C Marcellin Fanambina a été sauvagement assassiné par une bande de foule en colère à la recherche d’un présumé pyromane, arrêté et transféré au petit matin à Mananjary. Pour des raisons de sécurité, le gradé de la gendarmerie a en effet pris la décision d’évacuer le suspect mais les villageois l’ont accusé à tort de complicité avec le malfaiteur.

Mparany