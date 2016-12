Pérégrinations hebdomadaires : l’indifférence Ni manifestation d’impatience, ni signe de patience

Les plus hardis rivalisent toujours d’ingéniosité et tentent de joindre des ficelles bout-à-bout. Pourtant comme à un jeu de loterie seuls les plus vernis ont une infime chance de tirer un gros lot, hors les loosers auxquels il ne reste que les yeux pour pleurer quelques petits malins n’ont qu’à se satisfaire de lots de consolation, parfois consistants. Une grosse partie de la population se sent perdue à devoir vivre de l’air du temps : peu chouette destin quand l’air, au propre comme au figuré, est vicié. De quoi perdre patience : patience ? Les gens ne savent plus ce que c’est, on le leur serine souvent aux oreilles mais il y a longtemps que la population en a égaré la signification. On pourrait alors s’étonner de l’absence de toute manifestation d’impatience ? Impatience dans l’attente de quoi, quand tout espoir s’est envolé ? Lorsque l’on voit chaque jour s’étendre un peu plus la « réserve des plus mal lotis » à la Réunionkely et que l’on devine à l’égale de l’élargissement de la surface d’occupation au sol une augmentation du taux de densité, conclure sur une croissance de la pauvreté ne semble pas aberrant.

Voilà pourtant trois ans que Monsieur Hery Rajaonarimampianina a accédé au sommet du pouvoir. Et alors ? On ne peut que se remémorer le peu d’enthousiasme soulevé pour saluer cette élection, ce qui signifiait que déjà à l’époque la population n’en attendait ni révolution ni évolution, normale si en retour trois ans après elle ne saurait prétendre être déçue. Ce qui ne la prive du droit ni de se déclarer insatisfaite ni de l’exprimer avec sévérité lorsque sonnera le délai constitutionnel de procéder à un jugement du quinquennat par un choix pour la succession suivante.

Un pari sur les deux ans

On ne saurait avoir à redresser une situation que si l’on ose regarder qu’elle penche dangereusement du mauvais côté. Ce constat serait vain si il ne s’accompagne d’une objectivité emplie d’humilité à rechercher les manquements, exercice périlleux dans lequel on risque de se noyer, ce ne sont pas les manquements qui manquent. Pour faire bonne mesure et partir du bon pied la sagesse conduirait peut-être à faire table rase et mettre tout à plat, ce qui ne demande pas de gros efforts tant il y a peu à raser. Pas trop d’efforts, c’est aussi vite dit et qu’à vite oublier, par contre à tout moment une charge de courage, à chaque question une réponse qui exige un choix cornélien.

Une croix à porter dès la première question de savoir avec qui entreprendre cette nouvelle étape s’il faut engager un revirement total ? Changer de gouvernement apparait comme condition incontournable, ce n’est pourtant pas facile tant on a rayé le disque, un air du déjà entendu, trois fois en trois ans. Cette fois-ci ça se doit d’être différent, il ne s’agit pas de couper seulement la tête dont l’appétit en mangeant s’est développé exagérément, alors qu’à l’ouvrage l’action de moins en moins performante. Solidarité gouvernementale entend souvent dire pour imposer une omerta concernant le linge sale, l’absence de résultat intègre le linge sale d’autant plus que dans l’hypothèse de résultats probants (simple cas d’école ne concernant pas le cas envisagé) tous les ministres s’en réclament la solidarité du mérite. Et les copains ? Dilemme simple soit porter la croix de leur poids soit les crucifier. L’état d’âme en conséquence se soulage sous le prétexte réel que s’agissant des affaires de l’Etat le « fihavanana » ne pèse pas lourd, la sagesse malgache prévoit

l’exception des domaines où le « andrano-andrano » n’a pas place. Même en se conformant à cette opération de grande lessive autour de soi, la bataille n’est pas gagnée d’avance, il est des précautions à prendre : celle d’apprendre à éviter les dérives qui ont conduit dans un mur et à faire preuve de détermination à vouloir s’arracher des ornières dans lesquelles on s’est enlisé.

Moudre du grain à engraisser l’adversaire

On ne gouverne pas pour se lier des amis et leur faire le lit, pareillement que l’on ne gouverne pour se créer des ennemis et leur réserver le pire sort. La bonne gouvernance peut provoquer comme conséquences des élans de sympathie autant que des rejets d’antipathie, tel ne doit pas toutefois être le but. Une mauvaise gouvernance tente souvent d’ignorer le principe. A l’inverse on voit ériger en méthode le mode ami-ami voire copain-coquin et utiliser le pouvoir comme moyen d’étouffer les gêneurs. Qui trop embrasse souvent mal étreint, et d’avoir fait excès pour avoir désigné Augustin Andriamanoro comme cible idéale d’une « chasse au sanglier », ou d’une pêche au gros, les zélés du palais qui ont commis l’erreur s’ils ne se sont pas fait taper sur les doigts doivent se les mordre. Menu fretin plus qu’une grosse prise, le ridicule des chasseurs en guise de scalp. A celui qui n’est pas à proprement parler une lame, même s’il s’agit d’un militant remuant, l’épreuve a tressé une couronne de héros d’un jour, couronne dont il pourrait un jour se ceindre pour mener plus déterminé qu’auparavant le même combat.

Sans présence sur tous les fronts pourtant chair à canons

Après trois ans il est des erreurs de débutant qui continuent à faire tache dans le paysage. Zèle, improvisation, précipitation des collaborateurs et courtisans nourrissent les erreurs dont se repaissent les adversaires du Président qui se trouve en premier dans la mire des canons adverses. A croire que l’avidité a présidé à la décision de procéder au « changement de toutes les cartes grises » sur le territoire. On ne sait si par insouciance ou si c’est de façon délibérée que se sont organisées dans un désordre absolu les procédures imposées aux administrés. Du manque de respect de la dignité des citoyens, administrés et usagers des services publics s’en sont fait une raison. Mais à organiser la perception de recettes publiques de cette manière sous prétexte de faire dans la modernité et de sécuriser le système par l’adoption du numérique atteint les sommets de la clownerie. Portes entrebâillées pour l’accès du public aligné le long d’une queue scandaleuse pour la dignité d’être humain, portes dérobées mais connues de tous comme pour favoriser la corruption, multiplication des intermédiaires qui sans que l’on puisse les accuser tous de l’être, ont dans leurs rangs une majorité d’escrocs à la petite semaine. A supposer que l’image du Président ne s’en trouve pas directement ternie par ce mode de procéder, la crédibilité du système qu’il préside en sort passablement écornée.

Léo Raz