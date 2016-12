Mot de la fin

Beaucoup des choses ont été dites à propos de 2016. A chacun son bilan…Un grand ouf de soulagement pour les uns et une déception amère pour les autres. Des hauts et des bas, bon an, mal an puis tant de ressentiments. Certes, il est difficile d’oublier le passé et de le laisser derrière soi sans remords ni regrets. Mais comme le générique de la fin de l’année 2016 est en train de se défiler, ça ne sert plus à rien de se mettre martel en tête sur « ce-qui-aurait-donc-dû-ou-pu ». L’essentiel, c’est que notre avenir a un passé.

D’ailleurs pour avancer, ce n’est plus la peine de courir après le temps perdu. Car même ceux qui ont trouvé leur compte tout au long de cette année ne peuvent pas retenir cette belle saison fructueuse. Parfois aussi, la fin justifie les moyens.

Le moment est venu d’en finir et de tirer un trait sur cette année de tous les contextes. « Avec le temps va tout s’en va », disait Léo Ferre dans une de ses chansons. Pour la majorité des Malgaches qui n’ont jamais cessé de croire, quand une année s’écoule, la coupe est pleine mais les comptes sont vides. « Il faut laisser le passé dans l’oubli et l’avenir à la Providence » citait Jacques Bénigne Bossuet. La fin arrive à point nommé pour ranger dans les archives l’année 2016.

Le compte à rebours est déjà lancé, annonçant dans ce sens un changement…le nouvel an. A accueillir dans la joie et l’allégresse, voire dans l’ivresse, 2017 ne déroge pas à la règle avec ses lots de vœux de bonheur, de réussite et de prospérité, signe qu’une nouvelle aventure commence.

Un nouvel an pour un nouvel élan comme plus d’un le souhaite de tout cœur même si en son for intérieur chacun doute que les années se suivent et se ressemblent. Les Malgaches vont boucler l’année 2016 en beauté, mais la plupart vont démarrer 2017 avec beaucoup d’incertitude.

Andry Rabeson