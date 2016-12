Madagascar il y a 100 ans : les bœufs à l’école

Il existe à Tananarive un boulevard : le boulevard Labigorne, et sur ce boulevard une école ; c’est l’école Le Myre de Vilers, où l’on forme des fonctionnaires en les élevant à la brochette.

Or, il y a quelque temps, un pan du mur servant de clôture à l’école s’écroulait et, en s’écroulant, il entraînait la grille qui fermait cette clôture.

On respecta provisoirement cette brèche, se promettant sans doute de la réparer aux premiers beaux jours. Mais ces derniers tardèrent-ils à paraître ? ou bien encore fut-ce parce que le provisoire dure toujours en France, et même dans les colonies française ? mais la brèche fut religieusement respectée, et l’on ne s’en serait plus soucié, assurément, si des bœufs qui passaient d’aventure n’avaient trouvé bon de pénétrer par la brèche et d’aller jusqu’à l’école dans laquelle ils pensaient trouver un abri.

Il paraît qu’on va réparer la brèche.

Allons, tant mieux.

On ne devrait pas laisser les fous en liberté

Il s’est passé dernièrement, dans la province de Moramanga, un fait monstrueux qu’il vaut mieux attribuer à la démence, d’autant plus que le triste héros de cette histoire, le prospecteur Rigaud, donnait depuis deux ou trois ans des preuves évidentes de folie.

En manière de répression, ce prospecteur a fait jeter dans un four à sécher le graphite trois indigènes, dont deux furent rôtis et le troisième fut mis dans un tel état qu’il alla mourir à l’hôpital.

Les deux complices de ce drame sont deux Sénégalais qui ont déclaré avoir obéi aux ordres de leur supérieur.

de Laborderie, administrateur-chef de la province de Tamatave, et le chef du district ont immédiatement ouvert une enquête.

Mais d’ores et déjà, il est établi qu’on a bien affaire à un aliéné, car jadis, il coupa les mains au cadavre de sa femme pour s’assurer qu’elle était bien morte, et s’il a commis sont dernier forfait, c’est, dit-il, pour échapper à des ennemis « qui lui en voulaient ».

Du moins, on ne devrait pas confier la moindre parcelle d’autorité à des êtres complètement amoraux, ce drame de Moramanga en est la triste

preuve.

Le Courrier colonial

www.bibliothequemalgache.com