Industrie : un partenariat public-privé effectif attendu y

2016 a été une année charnière pour les industriels. Ces derniers attendent plus d’actions concrètes venant de l’Etat.

«L’année 2016 n’a pas été facile pour le secteur. L’industrie a quand même tenu la route contre vents et marées. Il y a eu toutefois des prémices et nous attendons donc les résultats», a avancé le président du Syndicat des industries de Madagascar (Sim) Fredy Rajaonera lors d’une rencontre organisée à la Chambre de commerce et d’industrie d’Antananarivo (CCIA).

En effet, les problèmes rencontrés par les industriels depuis maintenant quelques années, tels que la concurrence déloyale ou encore les harcèlements fiscaux subis par les opérateurs restent un facteur de blocage au développement. Un signal fort a été lancé à l’Etat cette année, mais les opérateurs sont toujours en attente d’une réelle initiative de la part du pouvoir public.

«Nous souhaitons un peu plus de participation du pouvoir public. Le secteur privé ne pourra pas faire le développement industriel tout seul. On souhaite qu’il y ait vraiment un partenariat effectif entre le public et le privé», a poursuivi le président du Sim. Des discussions ont été déjà entamées dans le cadre du dialogue public-privé, mais le secteur privé est en attente d’une d’action concrète venant de l’Etat.

«Si on calcule les horaires qu’on a passés pour le dialogue public-privé, cela nous ferait facilement trois mois de dialogue. Mais nous ne sommes pas vraiment satisfaits», a expliqué Fredy Rajaonera.

En pourparler

D’après toujours le Sim, la part du secteur industrie dans le Produit intérieur brut (PIB) national du pays est restée stagnante depuis les années 1980, en raison du ralentissement de la croissance économique et des crises politiques. A cela s’ajoute le problème de la concurrence déloale touchant plusieurs filières de l’industrie locale.

Selon les chiffres du syndicat, l’industrie enregistrait une part de 10% dans le PIB national entre 1960 et 1975 pour atteindre 14% entre 1982 et 2001 et a stagné à 15% entre 2002 et 2016.

Pour ce qui est de la loi sur le développement de l’industrie, le président du Sim a avancé que, «La loi fait l’objet d’une étude dans certains ministères. Nous avons encore de grandes étapes à faire avant que le privé et le public se mettent d’accord au niveau de certains textes et de certains articles». Notons que ce projet de loi aurait dû être présenté à la dernière session parlementaire, clôturée le 16 décembre dernier.

