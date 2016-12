Guide de fin d’année : où passer un réveillon gourmand dans une ambiance festive ?

Plus que quelques heures avant la fin de cette année et nombreux ne se sont pas encore décidés à choisir l’endroit où ils réveillonneront pour accueillir la nouvelle année. Le choix est moins large cette année, par rapport à la précédente. Outre les groupes d’artistes appelés à chauffer la scène du réveillon, le menu est spécial et le buffet…majestueusement gastronomique, du champagne et des gâteaux à minuit et pour couronner le tout, le traditionnel « vary @anana sy saosisy », à l’aube. Voici le top 10 des soirées du nouvel an à Antananarivo pour terminer l’année en fanfare.

Une soirée 31 décembre à Little Hennessy

Pour clôturer l’année, Little Hennessy au Pack Yellow Café Ivandry offre à ses fidèles clients une soirée spéciale en mettant en avant deux arts différents mais qui sont complémentaires et indispensables pour finir en beauté 2016 et accueillir la nouvelle année. Il s’agit donc de la musique et l’art culinaire. La musique sera assurée par cinq jeunes artistes talentueux qui arrivent à rendre l’ambiance plus électrique. Composé de Sandrine Rajaofetra au chant, Christelle Ratri au chant et à la guitare basse, Mathieu Rajaofetra à la guitare basse, Benkheli Ratri à la guitare et Andry Sylvano à la batterie, le groupe prendra compte des préférences du public en ne choisissant que des titres éclectiques de tout genre : funk, soul, jazz et même rock.

Un duo choc avec Ariane et Christian K

Ariane est une nouvelle étoile montante de cette année. Petit à petit, il a su imposer son style dans le business musical malgache. Après avoir dévoilé le dernier single «Ampelatananao» qui est en featuring avec Christian K, l’ex Pazzapa Kids, les deux chanteurs ont eu l’idée de se réunir ensemble pour chauffer l’ambiance de la nuit de la Saint Sylvestre au Z&Z Karak’s Ambohidratrimo. Après le show, le programme se poursuivra avec une animation DJ qui chauffera donc la salle avec les tubes incontournables.

Les jeunes se donnent rendez-vous au PK Zéro

Pour la nuit de la Saint Sylvestre, PK Zéro à Soarano propose une soirée jeune en n’invitant dans ce sens que des jeunes artistes véhiculant la musique urbaine, plus précisément, le dance hall, le roots, le reggae, le rap… «Ce sera le rendez-vous des jeunes. De plus, le lieu se trouve en pleine ville», a affirmé le responsable de PK Zéro. Ainsi ces dits artistes sont Kougar, THT, Jyuni, Tann Faya, Martiora Freedom, Mr. Sayda, Andriann, Jess Flavy One, Jiol’Ampup’s. Après la prestation de chaque groupe, place à l’animation DJ. Et la fête est programmée pour ne se terminer qu’au petit matin.

Du rock au réveillon

Les rockers de la capitale se sont aussi donné rendez-vous ce jour pour clôturer ensemble cette année. Organisé par quelques passionnés, «Rock night réveillon» se tiendra à partir de 15 heures à la grande salle du Kiadin’ny Madagasikara sise à Amparibe. Une dizaine de groupes seront donc à l’affiche durant cette fête, entre autres Anathema, The Bloody park, Sovagist, Ry Mahadomelina, The Revival of sin, Nobles, Smash Death, Djanatt, Within my heart, The Divine Offering…

Iraimbilanja et RyKala Vazo ensemble pour le réveillon

Un spectacle inédit ! C’est ce qui se tiendra, ce soir, à La City Ivandry avec deux groupes différents qui seront en tête d’affiche : Iraimbilanja, les vieux loups du rock malgache et les jeunes et charmantes demoiselles RyKala Vazo. «Les styles sont différents mais complémentaires», ont expliqué les organisateurs. Effectivement, l’objectif est non seulement de respecter les genres entre les hommes et les femmes artistes, mais aussi de varier la soirée entre le rock et le folklorique.

«Man Vs Food Nation Mada» au «Le Héron» Vontovorona

Le Héron Vontovorona accueille la nouvelle année à travers une soirée résolument gastronomique. Le «man vs food» sera tout particulièrement mis au premier plan tout au long de la soirée. Il s’agit d’une émission de téléréalité américaine à la base mais qui commence à être prisée depuis un certain moment chez nous. Le buffet sera assuré par le Chef Ain et l’animation par l’orchestre Sistain’s Sound.

Rova Kopi Kolé Mireille Mathieu au Lion d’or

L’espace Le lion d’or Anosy Avaratra organise ce samedi «Un réveillon magique». L’espace a concocté une bonne vingtaine de recettes pour les gourmets. Côté ambiance, l’orchestre local accompagnera le sosie de Mireille Mathieu, qui vient tout juste de triompher du concours de téléréalité «Kopi Kolé». Au menu les «Non, je ne regrette rien», «La vie en rose», «Une femme amoureuse», sans oublier les tubes marquants des années 60 à 90.

Jerry Marcoss à l’A&C Palace Ivato

A l’occasion de son inauguration et du réveillon, A&C Palace Ivato mettra à l’affiche Jerry Marcoss, Melky et Stephanie. Les «salegy» et «kawitry» seront ponctués par la voix douce et mélodieuse de Melky. Le thème de la soirée étant féérique et royal, un buffet raffiné et de haute gastronomie concocté par une ribambelle de chefs cuisiniers sera servi aux fins gourmets.

Black Nadia à l’A&C La merveille

Dans la salle La merveille, la gent féminine sera tout particulièrement à l’honneur. Trois figures de proue de la musique tropicale chaufferont la salle jusqu’à l’aurore. On citera Black Nadia, Taa Tense et Onja Tinondia. Avec ces trois sommités, l’ambiance risque d’être électrique et explosive. Le ton sera donné à partir de 21 heures tapantes.

Tana Groupe à l’espace Vahina Ambatomaro

Fort du succès de la soirée St Sylvestre de l’année précédente, l’espace Vahina Ambatomaro remet le couvert ce samedi pour un réveillon des plus exceptionnels. La soirée va se démarquer par une séance de «photo bouffe» dans le but d’immortaliser la fin de l’année. Sur le volet artistique, Tana Groupe va assurer l’animation. C’est un jeune orchestre, dont la plupart des musiciens ont fait sensation dans un concours de téléréalité, et qui maîtrise à la perfection un répertoire de toutes les générations.

Mamy & Co à la résidence Mioty Soa

La résidence Mioty Soa Alasora va jongler gastronomie et musique. Professionnel aguerri d’interprétation et d’animation, Mamy & Co va y mettre à profit ses 15 ans d’expérience sur scène.