Foot – Can U17 : une victoire en trois matchs de préparation

Un bilan mi-figue mi-raisin. Les Barea U17 ont signé leur seule victoire en trois matchs de préparation pour la Can U17, hier, au centre technique de Carion, face à Elgeco Plus U20. Les deux formations se sont séparées sur le score sans appel de 7 buts à 1.

En voilà un résultat qui a fait le bonheur du staff technique de l’équipe nationale U17. Après deux matchs nuls face à l’Ajesaia U20 et l’ AS Adema U20, hier, les Barea U17 ont eu un sursaut d’orgueil qui tombe à point nommé face à l’équipe renforcée d’Elgeco Plus U20 lors du troisième match amical qui a permis à René Hiddink et son staff d’avoir un aperçu de la performance physique et technique des expatriés.

Les éléments d’Elgeco Plus U20 ont été pris à contre-pied par Bolo et compagnie durant un match gagné d’avance par les porte-fanions malgaches à la Can U17 2017. Ces derniers ont manifestement dominé la première période et ont tenu à se mettre à l’abri dès la 6e minute grâce à un but signé René. Mamisoa lui a emboîté le pas à la 32e minute si Aro n’a pas tardé à creusé l’écart huit minutes après (3-0).

Et cela continue

Les deux équipes ont regagné les vestiaires sur ce score. A la seconde mi-temps et Kévin a enfoncé le clou à la 57e minute (4-0) profitant d’une maladresse de la défense adverse. Le seul but du camp adverse est arrivé à la 75e minute grâce à la prouesse de Petros qui a sauvé l’honneur d’Elgeco Plus (4-1). Les Barea U17 ont eu une faim de loup insatiable durant ce troisième match amical. A l’image de Tojo qui a marqué le 5e but à la 85e minute avant de signer un doublé à la 89e minute. Pour couronner le tout, Bolo a inscrit le 7e but juste avant le coup de sifflet final.

Pour rappel, les Barea U17 ont tout d’abord fait un match nul face à l’AS Adema U20 sur le score de 1 but partout avant de concéder le nul face à l’Ajesaia U20, mardi dernier, sur le score de 4 buts partout. Six jeunes joueurs malgaches évoluant en France participent depuis le 19 décembre au regroupement de l’équipe nationale U17 avec les joueurs locaux du Barea Academy au Centre technique de Carion. Parmi les 4 expatriés qui ont participé au Cosafa U17 2016 au mois de juillet dernier à l’île Maurice, seuls Joan (gardien de but) et Franco (défenseur) ont été convoqués.

Malheureusement pour René Hiddink et son staff, ils devront travailler avec un échiquier sans le grand buteur Fabrizio Mosa. « En principe, les joueurs qui évoluent dans un championnat de niveau supérieur devaient faire la différence. Le staff technique tranchera sans état d’âme. Nous ne retiendrons que les meilleurs qu’ils soient locaux ou expatriés. Et c’est à partir des matchs tests que nous pourrons évaluer la vraie valeur des joueurs », a affirmé le head coach, René Hiddink.

Rojo N.