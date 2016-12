Foie gras : un secteur en pleine expansion

C’est en période de fêtes que le foie gras connaît son pic de production, notamment à Noël et durant la fête de l’indépendance. Behenjy, une petite ville de 23.000 âmes, située à une cinquantaine de kilomètres au sud d’Antananarivo sur la nationale 7 est la première productrice de foie gras à Madagascar. Lancée il y a plus de 40 ans, la production de ce produit fait vivre près de 70% des habitants. Plusieurs producteurs en revendiquent la paternité.

Le marché du foie gras constitue aujourd’hui un business rentable et en pleine expansion. Le secret de succès reste toutefois bien gardé. Aucune des quatre grosses sociétés productrices n’a souhaité révéler son chiffre d’affaires mais l’une d’elle produit annuellement 4 tonnes.

Ces sociétés n’élèvent cependant pas les canards, mais collectent directement les foies auprès des coopératives de petits éleveurs. Ces derniers achètent des canards, les tuent après 21 jours de gavage puis ils vendent le foie entre 10.000 et 12.000 ariary, et la carcasse à 8.000 ariary aux collecteurs.

Depuis quelques années, le foie gras est de plus en plus apprécié dans les grands hôtels et restaurants. Si ce sont les étrangers qui se sont intéressés à ce mets auparavant, de plus en plus de familles malgaches en demandent. Pendant les fêtes, le foie gras, surtout en terrine, arrive sur les tables des familles malgaches. Plus accessible, notamment grâce aux petits revendeurs sur les bords de route et aux nombreux points de vente de la capitale, le foie gras de canard n’en reste pas moins un produit de luxe, inabordable pour bon nombre de papilles malgaches.

Arh.