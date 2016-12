Fêtes de fin d’année : priorité aux boissons

Un engouement de détaillants et de particuliers s’observe quotidiennement au niveau des distributeurs et des grossistes de boissons depuis une semaine. En effet, les boissons, aussi bien hygiéniques qu’alcoolisées, sont toujours liées à une idée de fête rimant avec l’expression «couler à flots». Et les fêtes de fin d’année n’échappent pas à la règle. A tel point qu’un grossiste a même affirmé que le mois de décembre est toujours le pic des ventes de l’année.

«La vente a un effet de treizième mois en cette période», a-t-il fait remarquer. «Les derniers dix jours de l’année font toujours toute la différence» continue-t-il. Certains grossistes d’affirmer que la vente de fin d’année enregistre au moins 30% de plus par rapport aux autres événements de l’année, comme ceux de Pâques et de l’Indépendance.

Il y a dix ans

Toutefois, selon les dires de ces grossistes, il y a dix ans de cela, les ventes des boissons étaient dynamiques contrairement à l’heure actuelle. «A cette époque, a été facile pour moi de réunir 1 000 cageots de boissons en prévision des fêtes de fin d’année. Actuellement, je n’ose stocker que 700 cageots au maximum, de peur de ne pas pouvoir les écouler», a indiqué l’un d’eux. L’effondrement du pouvoir d’achat des Malgaches, au fil de ces dernières années, a été cité par les grossistes comme explication à cette situation.

