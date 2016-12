Fantina sy fintina

Hihevotrevotra hidoka tena indray ny filoha Rajaonarimampianina anio amin’ny lahateny fiarahabana ny vahoaka malagasy nahatsipaka ny taona sy nahatratra ny taona 2017. Tombanana fa anisan’ny horesahiny amin’ny ampahany ny fitrosantsika ilay volabe 10 miliara dolara azo tamin’ny mpamatsy vola tamin’ny dinika tany Paris. Eo koa ny hidokafany ny nandraisantsika ireo fihaonana an-tampony indroa miantoana : Comesa sy ny Frankofonia. Na izany aza, mety amin’ny zoma 6 janoary izao, fifampiarahaban’ny andrimpanjakana eny Iavoloha vao hamoaka ny antsipiriany momba izany ny filoha, miaraka amin’ny fitanisana ireo zava-bita sy ny asa miandry amin’io taona vaovao io.

Manao fetibe sy miala sasatra ny maro amin’ireo mpitondra antsika. Lasa any Singapour sy any amin’ny Nosy Maorisy ny minisitra sasany eo anivon’ny governemanta. Any amin’ny Nosy Sainte-Marie kosa ny Praiminisitra Mahafaly Solonandrasana. Tsy voafaritra ny nandehanan’ny filoha Rajaonarimampianina mivady na eto an-toerana na efa lasa any ivelany tamin’ity herinandro ity. Tsy nisy intsony rahateo ny filankevitry ny minisitra ny alarobia teo. Ny mpanorina ny Mapar mivady, Rajoelina efa lasa any Foulpointe otronin’ireo mpiara-dia aminy. Handao an’i Madagasikara avy hatrany izy mianakavy ny 3 janoary raha tsy misy ny fiovana ary tsy hanatrika ny lanonana eny Iavoloha. Ny filoha teo aloha, Ravalomanana Marc indray, hijanona eto an-tanindrazana ka mety ho etsy Faravohitra ihany.

Maniry filaminana sy fandriampahalamena ny ben’ny Tanàna, Ravalomanana Lalao. Anisan’ny nivoitra izany tamin’ny lahateniny ho an’ny vahoakan’Antananarivo Renivohitra amin’izao hiatrehana ny taona 2017 izao. Nambarany fa efa maro ny vita sy azo tsapain-tanana. « Mbola betsaka koa anefa ny miandry. Ny taontrano tsy efan’ny irery ka miantso fifanomezan-tanana », hoy izy. Notsiahiviny avy eo ny laharam-pahamehana toy ny fanadiovana sy fanarenana ny tanàna. Eo koa ny fotodrafitrasa mba hivoaran’ny fiainam-bahoaka. « Hahazo vokatra mahafa-po isika raha miasa tsara sy miasa mafy, am-pitiavana sy am-panetren-tena. Hirindra sy ho mora ny fanarenana. Nametraka fanamby aho raha voafidy : Hiara-miasa hifanome tanana isika hanarina an’Antananarivo », hoy Ravalomanana Lalao.