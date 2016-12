Dossirt – Mariage précoce à Taolagnaro : Kazinome, âgée de 48 ans et grand-mère de 12 enfants raconte

Un fléau social. Le mariage précoce perdure et continue de prendre de l’ampleur dans le pays, en particulier dans les régions sud et ouest de l’île. Le sujet a été la cible d’une approche multisectorielle dans le cadre d’un projet conjoint du ministère de la communication et des relations avec les institutions (MCRI) et le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef). Ce projet a porté ses fruits dans quelques villages du district de Taolagnaro, une de ses régions d’interventions.

Une victime prête à enrayer la spirale du mariage précoce

En moyenne, deux filles sur cinq, sont mariées ou en union avant l’âge de 18 ans, faisant de la Grande île, l’un des pays où le taux de mariage précoce est le plus élevé au monde. Kazinome, une femme de 47 ans, qui habite au fokontany de Mandromodromotra, situé à une quinzaine de kilomètres de la ville de Taolagnaro, figure parmi celles qui ont vécu ce calvaire. Elle n’avait que 11 ans lorsqu’elle a été mariée, sous la pression de ses parents et grands- parents. Elle a mis au monde dix enfants, dont l’un est décédé. A l’heure actuelle, Kazinome est une grand-mère, ayant 12 petits-enfants.

Comme beaucoup de victimes, elle ne s’est jamais envolée en lune de miel. Ce qui aurait dû être les plus belles années de sa vie, s’est transformé en un véritable cauchemar. «J’ai vécu un véritable calvaire à ce moment-là. Face à mon refus, mon grand-père s’est chargé personnellement de me surveiller, bâton à la main, prêt à me frapper, si je continuais à refuser de coucher avec l’homme avec qui il voulait que je me marie», a-t-elle souligné lors d’une interview.

Elle a témoigné avoir été menacée d’être rejetée par sa famille au cas où elle n’accepterait pas cette union, laquelle d’ailleurs, n’a pas duré longtemps. Son mari l’a abandonnée avec trois enfants. C’était également le cas avec son deuxième époux qui lui a donné trois autres enfants. Toute seule, elle s’est occupée de ses six enfants avant que son troisième conjoint ne soit apparu dans sa vie.

Une tradition qui s’est perpétuée

Malgré les épreuves qu’elle a endurées, cette victime est devenue elle aussi auteur à part entière de cette forme d’irrespect des droits de l’enfant. Elle n’a pas nié avoir réédité les mêmes erreurs que ses parents ont faites avec elle, en mariant ses filles avant qu’elles n’atteignent leur majorité.

«A cause de la pauvreté et sans tenir compte de sa volonté de poursuivre encore ses études, j’ai poussé ma fille aînée à accepter le premier homme qui a demandé sa main, en échange de quelques sommes d’argent, qui m’ont permis de prendre en charge ses cadets», a-t-elle confié avec regret. «Agée seulement de 36 ans, ma fille a actuellement six enfants. Heureusement qu’elle a pu avoir accès aux méthodes contraceptives, sinon elle serait mère d’une dizaine d’enfants à l’heure où nous parlons», a-t-elle ajouté.

Sensibilisation et formation

Kazinome n’était pas prête à abandonner cette pratique avant qu’elle ne reçoive les sensibilisations et formations entrant dans le cadre de ce projet conjoint du MCRI et de l’Unicef, mené en partenariat avec l’ONG Search for common ground (SFCG). Cela consiste à promouvoir un volet de 14 pratiques familiales essentielles touchant différents domaines, dont l’éducation, la santé, l’eau, hygiène et l’assainissement… y compris la lutte contre le mariage précoce. Ce, via différents canaux de communications, impliquant les agents communautaires et les médias locaux.

Mise à part sa fille ainée, ses trois autres filles ont été mariées en étant mineures, ce, en dépit de leurs pleurs. «Aucune de ces dernières n’est parvenue à terminer ses études primaires, car dès l’âge de puberté, je les ai offertes aux hommes qui se sont présentés chez nous avec un peu d’argent, 4.000 à 5.000 ariary», a-t-elle informé.

Une conduite qu’elle a tellement regrettée, mais elle ne peut pas revenir en arrière. Pour y remédier, Kazinome et son mari se sont mis d’accord à assurer l’avenir de leurs deux filles cadettes avant de les marier.

Elise Teresa, veut devenir médecin

Même si les quatre filles de Kazinome sont toutes victimes du mariage précoce, ses deux filles cadettes auront l’opportunité d’échapper à ce fléau. Elise Teresa, 16 ans, a déjà eu un prétendant, mais fort heureusement, sa mère n’est plus de cet avis. «Après les sensibilisations, menées dans la commune rurale de Mandromodromotra, cette fillette a eu la chance de reprendre ses études primaires après quelques années en dehors des bancs de l’école», a témoigné Mosa Maurille, le maire de cette commune.

Etre assise sur le même banc que des enfants en bas âge dans la classe de CE ou T3, ne constitue pas pour elle une honte. «J’ai envie d’étudier pour devenir quelqu’un qui gagne de l’argent dignement. Pour y arriver, je veux devenir médecin, également pour soigner les gens du village», a-t-elle confié.

La pauvreté comme cause principale

Au vu de ces témoignages et conformément aux dires des autorités locales, en l’occurrence le maire de la commune rurale d’Ankaramena, Arline Atallah, le mariage précoce ne résulte pas de la délinquance des jeunes, mais plutôt de la pauvreté. Et ceci est devenu au fil des temps une tradition.

«Ne disposant pas de moyens pour les envoyer à l’école, d’autant que tous les membres de la famille vivent sous le même toit, dans une seule pièce exigüe, les parents sont tentés de donner la main de leur progéniture au premier homme qui frappe à leur porte», a-t-elle souligné.

«Ce programme de communication pour le développement a largement contribué à inverser cette tendance dans cette commune bénéficiaire, en faisant d’une pierre deux coups dans la mesure où les enfants mis à l’abri du mariage précoce ont été remis sur les bancs de l’école», a poursuivi notre source. Raison pour laquelle, Arline Atallah a fait valoir son souhait d’étendre ce projet à l’endroit des neuf autres fokontany dans sa circonscription, outre les trois déjà sensibilisés.

Dossier réalisé par Fahranarison – Photos : Fahranarison