Détenus d’Antanimora : délaissés par la famille au fil des années

En cette période de fêtes de fin d’année, certains détenus condamnés à plusieurs années de peine, à plus de cinq ans, sont totalement délaissés par leurs proches et familles. En général, ce détachement se réalise progressivement. En effet, après les visites et les ravitaillements quotidiens durant les deux à trois premiers mois, ces assistances s’espacent ensuite par des visites mensuelles dans la première année et uniquement les jours de fêtes l’année suivante.

A partir de la troisième année de détention, les visites deviennent de plus en plus rares et les familles finissent par couper les ponts, même durant la période de Noël ou de Nouvel an. «Pour subsister, ces détenus offrent leurs services aux autres qui en ont les moyens, la plupart des cas pour cuisiner ou pour faire la lessive», a indiqué le chef d’Etablissement (CE) d’Antanimora, Olivier Rakotonandrianina.

Heureusement qu’il y a les généreux donateurs qui interviennent toujours durant les périodes de fêtes, en particulier à Noël et pour le Nouvel an. Comme les différentes associations religieuses, les ONG, les entreprises dans leurs activités citoyennes et même des élèves de certains lycées de la capitale.

«Ces interventions sont très importantes, car non seulement cela redonne de l’espoir aux bénéficiaires, mais surtout ces actions rappellent aux détenus que la société se souvient toujours d’eux malgré les actes qu’ils ont commis. Un point très important qui motive et facilite leur réinsertion sociale», a souligné Olivier Rakotonandrianina.

Sera R