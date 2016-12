Commerce : les exportations en hausse de 17%15 à

Une hausse des exportations est observée pour les dix premiers mois de cette année par rapport à l’année dernière à la même période, d’après le rapport de la Banque mondiale sur l’évolution économique à Madagascar, paru ce mois.

Les exportations enregistrées entre janvier et octobre sont estimées à 1,687 million USD, soit une hausse de 17% par rapport à la même période de l’année dernière. Toutefois, la baisse des prix du nickel depuis 2015 et la baisse des volumes de production ont eu des effets négatifs sur les exportations. D’après les études de la Banque mondiale, Madagascar a exporté 410 millions USD de produits miniers au cours des dix premiers mois de cette année, soit une baisse de 10 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Par ailleurs, les exportations non minières ont augmenté de 22,3 % en 2016, principalement en raison de la hausse des recettes provenant de la vanille et des clous de girofle. Les exportations des entreprises de la zone franche sont également passées de 434 millions USD en 20546 millions USD en 2016, principalement tirées par les exportations de textile et de crevettes vers la zone euro. La valeur des exportations de Madagascar dans le cadre de l’African growth and opportunities act (AGOA) devrait tripler en 2017.

Riana R.